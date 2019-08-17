【Jordan Brand大專賽】眼淚回憶力量　嶺大冀以冠軍送別亡友

「大家一定要在JBI奪冠，為他送上最後的禮物。」 香港嶺南大學男籃隊雖然在大專盃賽事失利，不過他們不欲放棄，在本學年最後的Jordan Brand Invitational大專邀請賽重整旗鼓，小組外圍賽8戰全勝晉級8強，但日前傳來成員文浩軒墜樓身故的消息，嶺大一眾存下不捨、傷心。 惟如主力朱梓鎔流着淚所說，往事留在心中，把一切情緒化為力量以冠軍送別亡友。

「其實大家從上海回港時始知道，很突然。」嶺大早前在上海參加為期8日的復旦大學邀請賽，文浩軒因學業關係未有隨隊出發，不幸於15日球隊回港時傳來墮樓身故的噩耗。「出發上海之前，他亦有來機場拍照送機，感覺很開心、樂天。他更說沒問題，下年再來過，豈料這已經是最後一次…」生命無常，大家沒想到這次說的再見已是生死之隔的一次。不僅是朱梓鎔，甚至球隊上下亦難以接受，為故友默哀悼念。

朱梓鎔（左）在網上發佈黑白照悼念已故隊友文浩軒（右）。（朱梓鎔instagram）

從區隊賽事、私人業餘聯賽，甚至成為大專隊友，朱梓鎔像是看住文浩軒這位後輩成長，「 他是善良、單純的孩子，是球隊的開心果，給予他籃球方面的意見時，他會聽、會做、會改。」憶起昔日與故友相處、為勝利而奮鬥的往事，朱梓鎔不禁嘆氣，「雖然他的球技不是很了得，但是他肯學肯拼，非常勤力的球員。」談到內心最深處的感受，朱梓鎔釋放壓抑的情緒，淚眼通紅，「為了球隊他絕無怨言。」曾經一起場內並肩作戰、一起流汗，朱梓鎔被文浩軒的拼勁感染，再累亦能堅持下去。這份拼勁、堅持、精神沒有隨文浩軒離去而消散，他的名字烙印在每位嶺大隊友的心底，矢志帶住隊友之名在賽事走到最後。

嶺大帶住隊友之名而戰，劍指冠軍。（羅灝津攝/資料圖片）

JBI大專邀請賽是文浩軒最後一個出戰比賽，嶺大男籃誓奪冠為隊友送上最後禮物。（文浩軒instagram）

「JBI是他最後一個有（落）名的比賽……」朱梓鎔難抵心中的難過，淚如雨下，哭成淚人，「有他的名字在，帶着他的名字落場，我們上下想為他拿下最後這個冠軍。」踏上冠軍之路並不容易，嶺大接下來即將面對邱廣華、蘇冠維在陣的香港中文大學，「全隊上下決心要為他做些事，大家不只目標四強或獎牌而已，一定要贏得冠軍！」朱梓鎔激動得雙唇顫抖，在旁拭去像是止不住的淚水，「這是我們為他送上的最後禮物……」靈魂肉雖然隨風而去，但文浩軒的精神感染每位嶺大隊友，演化成他們最強大的後盾，為球隊的勝利而戰、為他之名而戰。

嶺大男籃早前在上海出戰交流賽，惟回港當日接得噩耗。（朱梓鎔instagram）