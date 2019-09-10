【甲一籃球】脫下南華球衣　蔡再懃新季轉投滿貫

從寂寂無名到炙手可熱，蔡再懃在甲一從晉龍到南青，憑其擅長的速度突破進攻打出名堂，於2015年更加以20歲之齡力壓永倫的泰那奪得常規賽得分王獎項。 蔡再懃一炮而紅，隨後獲提攜於2016年開始代表南華出賽，一待便是3年，不過他決定於來季脫下其招牌紅色球衣，轉投滿貫繼續挑戰冠軍寶座。

這些年來，蔡再懃不負其名，一如以往謙虛、勤奮，提升進攻技巧，從單純突破到穩定三分球射術，令他除了獲港隊徵召之外，大專盃、高級組銀牌賽、甲一冠軍，甚至總決賽MVP獎項盡收囊中，證明實力身價。

在南青與南華度過的5個寒暑，培育蔡再懃成為本地一線球員，更是南華的「icon」之一。惟幾經思量後，蔡再懃決定走出多年來的舒適區，脫下其象徵紅色球衣，加盟滿貫。

「作出這個決定，感覺非常艱難。」畢竟這是多年來令蔡再懃成長的地方，不捨實為人之常情，他亦飲水思源，感謝南華的培育之恩，「南華是我長大、成名的地方，我要感謝一直提攜及給予我機會的領隊洪生、所有教練、球隊管理、隊友及球迷支持。」

蔡再懃助南華在總決賽擊敗滿貫奪冠，不過來季他的身份有所不同。（張倩儀攝）

蔡再懃（右）來季將披上滿貫球衣，他期盼學習成為一位領軍角色。（張倩儀攝）

對於毅然離開效力多年以及成名之地的南華，蔡再懃坦言因想挑戰自己：「自己於南華在防守、得分做得稱職便可以，不過轉投滿貫後角色將有所不同，責任變得更大，要學懂如何帶領球隊取勝。」

南華在去季不論在高級組銀牌賽或是甲一聯賽均以不敗戰績奪冠，無疑是滿貫，甚至各支球隊的大敵，不過蔡再懃依然渴求冠軍：「未來必定以助滿貫拿下冠軍為目標，不會因轉隊而減低對冠軍的渴求，希望自己能夠將過往在總決賽的經驗帶至新球隊。」