【男籃世界盃】美國大炒日本53分全勝晉級　下場硬撼「字母哥」

美國在男籃世界盃E組最後一場，回復正常水準，以53分大破日本，以首名晉身下圈分組賽，下場會對「字母哥」艾迪杜高普的希臘。

美國男籃上場打到加時才贏土耳其1分，表現欠說服力，到昨晚（9月5日）最後一場E組賽事對日本，美國展現霸氣，狂打日本，首節已經遙遙領先23：9，到半場更將差距拉開至56：23的33分。到第3節，美國沒有手軟，日本這節僅得8分，美國完第3節領先到53分。打完第4節的「垃圾時間」，美國維持贏53分的分差，以98：45大勝日本。

謝蘭布朗射入全場最高的20分。（視覺中國）

美國的謝蘭布朗（Jaylen Brown）射入全場最高的20分，米曹（Donovan Mitchell）、祖哈里斯（Joe Harris）、夏里遜班尼斯（Harrison Barnes）及甘巴獲加（Kemba Walker）的得分皆達雙位數，其中甘巴獲射入15分，還交出8次助攻。另外，邁奧斯端拿（Myles Turner）得3分，搶到9次籃板。

甘巴獲射入15分，還交出8次助攻。（視覺中國）

日本方面，八村壘射入4分，搶到4次籃板，但有4次失誤。日本得分最高的球員是馬場雄大，他射入18分，但有3次失誤。日本全場17次三分起手，僅入3球，命中率只有17.6%；搶到33次籃板，遠在58次的美國之下。

美國對日本精華片段：

日本得分最高的球員是馬場雄大，他射入18分。（視覺中國）

美國男籃大勝日本。（視覺中國）

美國賽後已經將焦點放在16強分組賽，他們與巴西、希臘及捷克一同被列入K組，下場先對希臘，上演美國男籃大戰NBA常規賽MVP的戲碼。希臘昨晚在艾迪杜高普（Giannis Antetokounmpo）射入24分兼搶到10次籃板之下，以103：97贏新西蘭，獲得出線資格。

「我們都知道他（艾迪杜高普）是個優秀的球員，他是MVP！不過他的球隊並非只有他一人。」米曹說：「我們會先聽聽米度頓及盧比斯對他的意見。」效力公鹿的美國隊中鋒布克盧比斯（Brook Lopez）與艾迪杜高普是球會隊友，深悉「字母哥」的厲害。布克盧比斯說：「他一出來就殺死我們，這是毫無疑問的。他會想將我們的頭撕下來，這是我估計他會做的事。」另一位公鹿球員米度頓就平靜地說：「他就是一位籃球員，跟我們這裏所有人一樣。」

日本的八村壘射入4分，搶到4次籃板。（視覺中國）

美國主帥普波域治在場邊督師。（視覺中國）

多名美國球員都有提到下場與「字母哥」交手，其中甘巴獲加則說：「我們知道MVP就在那支球隊，但對我們而言，其實只是一場普通比賽。當然我們知道會很難打，我們都了解他有多優秀。」至於美國主帥普波域治就表示，所有在NBA比賽的外援，都是非常優秀的球員。

艾迪杜高普帶領希臘擊敗新西蘭，闖入16強。（視覺中國）

希臘對新西蘭精華片段：