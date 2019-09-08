【Jordan Brand大專賽】破繭的自信心　關雋陶不再做最佳第六人

「Yeah！」舉起二字手勢，在快門閃下之前，關雋陶突然說：「舉一！今次終於不是二了！」對，教育大學終於做一次「一哥」而不再是「二奶」。同樣，關雋陶也一直努力的擺脫配角的定型，這一刻，他和教大一起蛻變。

Jordan Brand Invitational總決賽（1日），教大以全勝姿態捧盃，新人舊將合力擊退職業訓練局，上半場拉開的分差讓教大能無懸念的勝出。完場前，教大後備席經已準備就緒，紮馬拉弓，完場哨起馮嘉豪跑出場外和關雋陶跳起肩膀對撞，我想這正是接棒的一刻。師兄泣不成聲，作為師弟的關雋陶和馮嘉豪相擁過後默默的站一旁。

出自籃球名校，卻沒有「球星」的架子；傻乎乎的背後，上場卻又有主力的氣焰，愈來愈有自信的表現。（張倩儀攝）

「做大佬了，準備好了嗎？」我走過去逗他說。

「心情很複雜。」聲音沙啞，平靜下其實情緒仍然激動，不過問了一句，他就忍不住大講自己埋藏在心的話。「因為由year1入來，師兄都無休止的給我信心，一直提攜我，一直告訴我EdU以後就交給我，我想是這一刻了。」心知從這一秒鐘開始，自己不再是小朋友，就算未準備好也得擔起這個責任。這一瞬，我感覺到甚麼叫一晚長大；從吊兒郎當，沒有自信到決心擔起教大，有一段故事。

隨着經驗漸增，關雋陶在控制節奏、得分等各方面都慢慢在場上驗收成果。（張倩儀攝）

英華書院出身的關雋陶，剛踏入教大就受到師兄的青睞，基本功紮實，視野和技術都比一般新人高一班；鋒芒卻沒有在學界場上盡露，更顯得這個「學界仔」有著藏不住的潛力。「唔係啦，大家畀面、唔好玩我啦⋯⋯其實我想低調，你畀太多期望我了。」從前的他總是對大家的肯定半推半就，但今天我見到從未見過如此堅定的關雋陶，也許以他的能力本來就不適合低調。「現在換我要相信自己一定可以。」由踏入大專的第一季，關雋陶出場時間就比同年的球員多，慢慢由配合到打出自己的優勢，第三年迎來第一個冠軍。

「這個冠軍就是對師兄和大家最好的回饋，EdU難得贏了這個冠軍去開始接下來的一季，我樂意接受師兄給我的挑戰。」今屆JBI場均11.6分、4籃板、2偷波，關雋陶可以打出水準，也是因為捱過了一段難熬的時期。「去到這些時候，能捱過的就只有自己。」不爭氣的哭了，不是一滴兩滴眼淚的事，他嚎啕大哭起來將過去的委屈都發洩出來。

今屆JBI場均11.6分、4籃板、2偷波，關雋陶在師兄的旁邊嶄露頭角。（張倩儀攝）

關雋陶能鏟善射，三分、突破上籃、快攻走箭頭皆得，惟信心和狀態比較不穩。（張倩儀攝）

中學畢業後，沒由來的成了「棄子」，沒有球會要的他一直在流浪四方，一直找球會卻無人問津：「當時每天都問自己：明明自己有能力為什麼要這樣？」對自己滿滿的質疑，自信心更加低落。「最好是教大的這一班人，不論我有甚麼難關，他們都不斷陪著我；當時P7（劉康文）帶我到乙組愉園跟操，後來愈打愈好，今年才回到甲二。」一直抽泣，旁邊的隊友笑問：「關公你喊咩呀？」他還是停不下眼淚；大喊「關公」以示支持。

受了許多委屈陷入低潮，還是有他們不離不棄；連自己都不相信自己，卻有他們對他堅定不移。「大專盃我的表現不好，每天起床就在想：我可以如何進步？」第一次走進他的內心世界，原來吊兒郎當的他，都有將大家的話和期望記在心中：「以前學界都沒有這樣的機會，來到教大給我這麼多⋯⋯」因為師兄的信任，從內到外脫胎換骨，不再是英華的最佳第六人，而是教大主力。

這一撞，像是意味着交棒的一刻。傳承是關雋陶最想做到的事，師兄做到的，自己一定也要做得更好。（張倩儀攝）

未曾見過關雋陶這般歇斯底里的咆哮，也未見過他完全釋放自己的模樣。（張倩儀攝）

「『要學做一個老大，不再是學界仔；我不想要被人感覺你是當年的最佳第六人，我不想要聽到這些。』這是他們跟我說的，因為我可以做到更多。」要說服一個人只需要真相和理據，但要讓一個人相信自己，這就是成功的例子，一擔心機和口水堆疊出來的自信心，建構起現在的關雋陶。

「一定要擔起教大，就算能力不足，我都要做好他們做過的事，繼承下去。」這也許是馮嘉豪他最想聽到的一句，過去兩年的「口水」 總算沒有白費，一次又一次的心靈輔導，增強信心的喊話，關雋陶說他100%收到，不過師兄們逗他說的那一句「未來是關公的」已經不合用。

用一個冠軍作來季的前奏，關雋陶不管是對接下來的教大還是自己都很有信心。（張倩儀攝）

「未來？我沒有未來了，時間無多，要得到更多就只有這兩年；不能再說我年紀小還有以後，我要把握的得到就要現在！」在馮嘉豪、楊仲翹等人畢業的這一年，關雋陶成功進化，要人記住他不再是什麼最佳第六人，他要做教大的主將，撐起教大。