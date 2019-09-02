【Jordan Brand大專賽】文俊浩自問不配MVP　誓將教大爛命傳落去

「MVP，我感覺自己未襯得起。」文俊浩坦言，開心過後換來無休止的反思，我配嗎？ 因為不配，接下來要做好的事多得很，奪得MVP後再要做更多事，慢慢配得起這個名銜，文俊浩說要從球隊做起。

Jordan Brand Invitational大專賽完滿落幕，香港教育大學擺脫一直得亞軍的宿命，各個個人獎項也名花有主，其中文俊浩就是今次賽事的最大贏家。總決賽中貢獻20分、11籃板和2封阻，12場賽事全勝，場均14.7分以及8.3個籃板；文俊浩最總勇奪最佳防守球員、季後賽最有價值球員以及成為最佳陣容的一員，雙手再大都捧不完昨晚的獎盃。

「哎呀，MVP喎。」慶功的晚上，桌上除了肥牛和廚師腸，少不了是對新鮮出爐MVP的調侃。

文俊浩雖然司職中鋒，手長腳長加上速度快，經常能打出偏小前鋒的打法，一般拉出中距離跳投仍是他的射程範圍。（張倩儀攝）

內向的新人到現在感覺到自己要擔起大旗，這個過程師兄和教練也有功勞。（張倩儀攝）

不過這個MVP不像師兄馮嘉豪般活潑多話，也不像關雋陶般逗趣，放下筷子咧嘴笑笑，然後繼續吃。認識以來都是靜靜的，出場前熱身總愛戴著耳機，不苟言笑，狀態不佳的時候總會陷入沉思。耍帥也好，裝球星也罷，也許這就是獨特的性格：「我是很內向，很少和隊友溝通，也不會問別人自己有甚可以做更好，但教大的每一個人都沒有嫌棄我。」教大的威力不在於球星多，在大家都坦言，知彼也知己：「我不說話很大原因是怕說錯話，不過⋯⋯現在不會了，大家都是兄弟說錯話又如何。」教大改變了他許多，他自己說，我認同。

從前酷愛打自己，只想著自己，但到了教大這種做法實未能立足，以球隊為先才能融合。（張倩儀攝）

打法上，文俊浩接近1.9米的高度讓他從小被迫走入內線，讓中鋒拉出來打，教大主教練宗銘達的允許讓他能做自己。「現在開始慢慢因為自己的位置而驕傲，我做好一個中鋒，可以幫到球隊贏球，這才是最重要。」三年時間，慢慢讓他放下自己，師兄們是功不可沒：「做好自己的強項，不做多餘的事，我最大的缺點就是不能控制自己。」旁邊聽著的助教也默默點點頭，文俊浩續說：「經常需要師弟提場叫住我，就算我是師兄，但在場上根本就不像；會上腦，很想做那件事，但卻未必適合球隊，一味只想著自己。」很想單打，很想得分，很想⋯⋯卻沒有想過整體，特別是教大不是主張個人的球隊。

狀態有時不穩，上到場不時會「腦充血」控制不了自己，文俊浩說這是自己最想改善的事。（張倩儀攝）

「爛命」這個字都說了好幾年，師兄曾擔心過風格都會流失，文俊浩也自覺沖淡不少，但默默的想給大家一個承諾。「我保證只要是我還在的一天，我一定要做最爛命的一個，做師弟球場上的榜樣。」從上手接下來的，就要完整的讓後浪接棒。「大家看我可能很「茅」，但這就是我搏命的方法，我要贏，每一球就要去到盡，就算我會受傷也要挺下去，為隊友做一些事。」經這次冠軍，接棒的一個個也準備就緒，做一個讓後輩進步的師兄，就像他們曾經這樣「愛」過你這個弟弟。

球隊的成功才是真正的快樂，MVP，的確是一個認可，卻遠不及一個冠軍來得妙。（張倩儀攝）

「最大的轉變，我想是第二年暑假和霍佳佑那些師兄去台灣集訓，他教我很多，我可以做多一點自己強項，例如擋拆怎樣做好一點，到現在我和嘉豪做得最多的就是擋拆，多做對球隊有幫助的事。」一代傳一代，教大一直都是這種做法，傳承沿自師兄的無私。決賽前的一次「夾波」，楊仲翹稍有激動地，對著坐在地上木無表情的文俊說話，形成反差；但一字一句就在說可以怎樣配合得更好，以為他不和就錯了。「現在很想多謝他們，準備畢業的四個師兄，打開了我的心房，特別是翹（楊仲翹），教了我很多很多，我以後都會記著。」雖然有時候話很賤，批評很難聽，態度很差，卻都是真心的為隊友好，他都收到。

文俊浩最終勇奪最佳防守球員、季後賽最有價值球員以及成為最佳陣容的一員。（張倩儀攝）

回頭看另一桌，就像看到當天的自己，吃飯未敢多話，到大場也會怯場：「剛想起很重要的一點！新人太過怯場。」他補充：「怯場和爛命本來就對沖，若怯場又如何爛命？」角色交換，文俊浩來年將會伙拍關雋陶、李東坤等人延續教大的「爛命」；怯就輸成世，就看接下來如何撐起教大。