【NBA2K20】球壇新鮮人由底做起　漫長選秀爭取正選之路

2K系列來到第20個年頭,今年特別用上年初從熱火退役名將韋迪(Dwyane Wade)為傳奇版的封面,普通版則是二度成為封面的安東尼戴維斯(Anthony Davis)。 作為籃球迷每年一度必買大作,其重點之一的「My Career」故事以及出演的明星陣容確實相當吸引,尤其「大帝」勒邦占士(LeBron James)有份出演,為整隻遊戲生色不少!

往年在選擇封面時難免遇上難題,不過今年我卻沒有這種煩惱,因為個人不太喜歡安東尼戴維斯,所以選擇「性感豐唇」韋迪的封面是毫無懸念,加上他今年退役,傳奇版確是頗有收藏價值的。

對比上一代,今年的2K20為20周年的代表作,當然增添新元素讓球迷體驗,其中一大新特色是WNBA的快速對賽,大家可以一嘗走進女籃的世界。我第一次試玩的時候選用了「髮帶」女生耿更斯(Skylar Diggins),可能以往多用NBA球員,首次使用女生球員,速度上與男生有些差距,不過都是一次頗新鮮的體驗,亦讓大家感受女籃世界。

瑞斗毅然入手貴價的韋迪傳奇版。(瑞斗提供)

My Career人物角色創建元素

至於過往備受球迷關注的My Career模式,在設定個人球員時更加細緻,除了上一代已加入的宰制能力外,更加能夠自訂角色的數值,選擇成為終結、投籃、組織或是防守球員,就連體型都分作至少4種以上。

至於我創建的角色,我設定為一位擁有精壯體型的得分後衛,能力以投籃及終結為主。有別於上一代從CBA磨刀進軍NBA的故事劇情,大家今次從NCAA大專開始,到參加選秀在NBA找到自己的位置,向冠軍進發的奮鬥故事。

大家飾演的角色CHE是一位大學生,本來在大學時便能轉戰職業賽,不過重情的他希望與兄弟們「齊上齊落」,完成拿下大專冠軍的心願。可惜事與願違,他的隊友Porter在一場賽事中受傷,更被校隊教練取消其獎學金及轉校,CHE因此勃然大怒,更拒絕為校隊上陣,掀起一陣話題。CHE決定參加選秀,更因此由安東尼戴維斯牽線,認識到經理人,為他籌謀、準備選秀。

玩家NBA奮鬥之旅,內有劇透

離開芝加哥到洛杉磯為參加體測接受訓練,CHE一路走來遇到不少幫助他的人,當中有拍攝電影的邀約,今集都有這類要為角色作決定的時刻,而我當然為打入聯盟而努力,所以推卻電影拍攝,未知若接受的走向會是怎樣。總之經過一輪劇情及對賽提升數值後,玩家要參加選秀體測的考驗,其實都是定點射球、折返跑、橫移步的反應,加上一些彈跳及力量的測試。

雖說已經是我第5年購買2K系列遊戲,不過往年都不太熱衷於My Career模式,這是第一次投入當中,對於這個體測都感覺頗新鮮。體測過後便要選擇3隊自己心儀球隊作試訓,再進行3場練習賽,幸好從後趕上的我躍升至第一輪,否則便只有落選的份兒。最後,我被底特律選上,滿以為能夠與我喜歡的戴歷路斯(Derrick Rose)成為隊友,不過菜鳥還是要於夏季聯賽起步,慢慢向上爬。

我終於贏得夏季聯賽,這亦意味玩家正式進入NBA聯盟,開始其職業生涯。(瑞斗提供)

這一代的My Career內容劇情尚算吸引,不過確實在前期的劇情太長,玩家需要花上6至7小時才能打入NBA,玩了2晚我才開始夏季聯賽,連街區亦未能開啟。這種漫長鋪排對於欠缺培養耐性的我而言,是一種挑戰,不過堅持下去都成功跨越夏季聯賽的考驗,經過「大帝」勒邦占士(LeBron James)與玩家對話,歡迎大家正式踏入聯賽世界。

街區方面,我覺得對比起以往有點失色,比較喜歡上一代的街區,感覺較為繽紛吸引。今集街區一如以往設置了髮型屋、紋身店、訓練中心、Rec Center、球鞋店、服裝店,鐵籠球場繼續提供6個球場讓玩家與朋友或是其他玩家對賽,街區方面未有太大驚喜。

2K20街區元素

至於操作方面,我依然最喜歡2K16的反應回饋,自2K17起開始改變操作反應後,我一直很難掌握射球的時機。直到今集的設定,在中距甚至三分球方面終於感受到把握時機,雖然還是未能每次抓準時機,不過比起之前幾集容易射球。NPC的難度依然差不多,回防、跑動戰術的速度不差,不過在內線籃板方面確實給予玩家壓力,起手亦不容易。總體而言,作為籃球迷每年一度的大作,還是會說一句「shut up and take my money」。