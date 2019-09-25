【甲一籃球】從黃色到綠色　永倫方誠義黃鎮煒轉投滿貫

永倫陣容大換血！作為本地大前鋒的表表者方誠義，對他的印象就是穿著永倫的黃金戰衣馳騁球場，即使曾經短暫效力東方，他在2017年完季後還是選擇「愛回家」重返永倫。 不過經過兩個賽季後，方誠義為他的甲一生涯再次作出改變，同時其老隊友黃鎮煒亦決定離開效力11載的永倫，二人「齊上齊落」一起轉投「綠軍」滿貫。

現時35歲的方誠義籃球路起步較遲，在中四時始棄足從籃，他憑運動天份及高大身形，於籃球方面進步突飛猛進。他在2003年效力遊協，隨後於2006年受甲一球隊永倫賞識，一待便是10年，並於這10年內7度助永倫拿下甲一總冠軍。

永倫時期的方誠義打出名堂，憑其日趨成熟穩定技術，逐步成為本地數一數二的大前鋒。力求嘗試轉變的方誠義轉投於2015年開始轉型為職業球隊的東方，一圓其職業夢之餘，參加東南亞職業籃球聯賽（ABL）以全面表現備受關注。

效力東方兩季後，方誠義2017年毅然決定重返當初成名球隊──永倫，兩年後終決定再覓發展，轉投近年冒起的滿貫，為球隊加強防守力量。

方誠義（左）籃球起步雖遲，但他甚具運動天份，令他成為本地數一數二大前鋒。（任祉羲攝）

從過往多數爆入籃底得分，到近年發展至中距離投射，方誠義（右）一直在進步。（任祉羲攝）

除了方誠義離隊他投外，永倫另一位具備外線投射能力且能兼顧內線工作的黃鎮煒，亦決定離開效力11載的永倫，與老戰友方誠義雙雙加盟滿貫。

與方誠義同年加入永倫、同樣為內線力量的程健文早前亦在社文平台宣佈離開合作已13年的球隊，感謝許生、許太的賞識支持，言語間相當不捨。其實從人腳變動來看，永倫似乎想藉此換血，慢慢趨向年輕化，惟從目前來看，在方誠義、黃鎮煒及程健文離隊後，加上劉子健因傷未能上陣，其內線力量大為減弱。不過，有人離開必有人加入，相信大家相當期待永倫未來的增兵舉動。

程健文早前亦在社交網站宣佈離開永倫。（程健文facebook）

黃鎮煒（前）能力全面，既能在內線幫忙協防，同時具備三分外投能力。（吳煒豪攝）