【甲一籃球】東方龍獅防守端個犯嚴重　永倫多點開花奪季後賽季軍

永倫與東方龍獅合演季後賽季軍生死戰，洋將泰那繼上仗狂轟今季聯賽最高的61分奠勝，周五（26日）在第二戰再下一城，個人獨取33分，與賀斯福、方誠義合轟57分，助球隊以80：74擊敗對手，在三盤兩勝制下以盤數2：0勇奪季軍。

由於季軍戰採用三盤兩制勝，故此已有一勝在手的永倫只要今場再次力壓東方便能奪得季軍，故此他們一開局已急攻，但東方龍獅今場加強內線防守，泰那上籃或賀斯福籃底勾手都未能得分。



反觀東方有鄧志恒在低位接應吳松峻外線傳球建功，先開紀錄，加上首節防守見效的林萬進在零度位命中三分球，陳兆榮中距離跳投得手，一口氣以6：0領先。永倫在中段始如夢初醒，有泰那中距離跳投建功，雙方隨後互有攻守，東方由林萬進、劉子禮在三分線發炮，永倫則由方誠義於中距與泰那切入穩住局勢，以19：20些微落後於東方完第一節。

東方的楊睿騏（左）嘗試起手惜被賀斯福（右）擋下。（方家遠攝）

東方防守鬆懈 永倫第二節反超



雙方戰至第二節開始適應彼此節奏，東方繼續發揮其小球威力，鐘俊昇、陳翊麟先後以三分球稍為領先至28：23。永倫一輪反擊，先有泰那控球到禁區力抗夾擊跳投得手，再有方誠義接應抄截後傳球加速切入建功，連帶潘志豪藉由賀斯福與方誠義拉開東方防守注意，在三分線「wide open」得分，加上霍嘉銘接應快攻上籃，合力打出一波11：0攻勢反超前至34：28。東方內線主力鄧志恒於尾段因3犯暫被收起，令防守鬆懈，雖偶爾博得罰球得分，不過被起打起士氣的永倫以38：30稍為領先完上半場。

賀斯福（左）與鍾俊昇（右）在籃底大鬥法。（方家遠攝）

+ 2

易邊後，泰那在第三節初段有如猛虎出閘，兩度以招牌轉向加速切入上籃得手，永倫進一步拉開至44：30。東方雖有小將楊睿騏突破得手，不過他因碰撞受傷流血以及4犯，在第三節3分鐘遭調出，令鍾俊昇和林萬進需兼顧攻守。楊睿騏其後重新上場，但面對永倫的賀斯福即使大膽切入仍如「撞牆」，加上鄧志恒中段滿犯離場，東方改於三分線零度位起手，未能湊效之餘更遭對手截得達傳兼反擊得手，永倫一度拉開至53：34。東方更因隊犯已滿，第三節尾段已屢屢將泰那、黃鎮煒送上罰球線，縱有楊睿騏多次得分，第三節結束時已被永倫69：46拋離。

鄧志恒（右）今場雖向防守施壓，可惜最後犯滿離場。（方家遠攝）

挾領先23分的優勢，永倫在第四節繼續在內線向東方施壓，東方不放棄力追，劉子禮不畏方誠義及賀斯福籃底夾擊，剷籃得手兼射入「And-1」，加上陳翊麟及李琪在三分線建功，一度將比數縮窄至69：78。完場前，東方再有劉子禮及陳翊麟外投得手，但為時已晚，永倫仍憑74：80力挫東方，在三盤兩勝制下以盤數2：0勇奪季軍。

泰那（右）上半場手感欠奉，令他得分被壓制得11分，他在半場調整後，下半場內外開弓攻入22分，助球隊獲勝。（方家遠攝）