【NBA】中國藝人稱要維護國家主權　拒絕出席NBA在華活動

火箭總經理莫利（Daryl Morey）早前在Twitter上載「Fight For Freedom，Stand With Hong Kong」的圖片以示支持香港社會運動，掀起一連串風波。繼內地媒體虎抵制報道總經理新聞、中央電視台暫停轉播今年NBA開季前的中國賽後，就連包括吳謹言、李易峰、范丞丞等多位中國藝人宣佈退出NBA在中國的活動。

在莫利發布撐港的貼文後，引來中國傳媒及網民極大反應。惟火箭班主費迪達（Tilman Fertitta）即時割蓆及NBA總裁施華（Adam Silver）表示會尊重莫利個人的言論自由，惹來中國網民更大的反彈，影響範圍進一步燃燒至娛樂圈層面。

由湖人及籃網於上海、深圳合演的NBA季前賽開戰在即，NBA早已準備一連串活動及廣邀藝人參加其活動，不過這些安排似乎因莫利言論受影響。NBA原定於上海站邀請吳謹言、李易峰、范丞丞、鄭雲龍等藝人在明晚（9日）與湖人、籃網球員一同參加三分球大賽及投籃之星挑戰，但一眾嘉賓紛紛於微博宣布退出活動。

火箭總經理莫利早前撐港言論掀起一陣風波，隨後刪去貼文。（Twitter截圖）

退出NBA活動藝人聲明：

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原定嘉賓之一的吳謹言表示：「堅持一個中國原則，堅決反對任何企圖分裂國家的言論和行為！」至於范冰冰之弟范丞丞同樣退出活動，並在微博透過工作室發聲明：「我們絕不會允許任何人以任何形式，企圖對我們祖國進行分裂和侵犯。」其他響應退出活動或合作的藝人包括李易峰、鄭雲龍、周一圍、UNINE組合、白敬亭及蔡徐坤，相信未來拒絕合作或出席活動的藝人陸續有來。