【甲一籃球】東方龍獅新球季過千萬班費　盼再度衝擊冠軍

經過1個多月的休季後，東方龍獅開始備戰11月尾開打的東南亞職業籃球聯賽，開始新一個漫長球季。球隊今季不論於教練或球員層面均大大有別於去季，領隊游永強透露投放約過千萬港元班費，並引入曾執教NBA發展聯盟教練白蘭特（Jordan Brady）為新任主教練，為球隊帶來新景象。

東方龍獅新季不論在教練或球員方面與去季大有不同，先有受香港球迷歡迎的艾利諾離隊，其後連執教3年的主教練托利斯亦決定離開，取而代之是曾有6年執教NBA發展聯盟經驗的白蘭特執掌帥印。東方龍獅亦找來曾助Moncton Magic奪得NBL（加拿大國家籃球聯賽）冠軍及MVP殊榮的基爾（Trey Kell）坐鎮，配合能夠兼顧前鋒及後衛工作的派斯（T.J. Price），進一步增強前場的威脅。至於，曾經於2016至2017年球季效力為東方龍獅出戰ABL的台法混血兒張文平亦重新歸隊，球隊亦正為他向ABL賽會申請以本地球員身份上陣。

東方龍獅新任主教練白蘭特會見傳媒。（任祉羲攝）

東方龍獅新兵一覽（按圖放大）

東方龍獅在艾利諾離隊後，羅致得曾助Moncton Magic奪得NBL冠軍及MVP的基爾坐鎮。（任祉羲攝）

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東方龍獅去季在ABL或是本地賽季均與冠軍失諸交臂，成績未如預期，今季人腳有變帶來新氣象，領隊游永強亦直言盼重奪冠軍：「不論在ABL或是本地賽事，我們都希望重奪冠軍。今年投放了過千萬班費，與去季相若，重新調配資源，希望控制成本之餘達至更佳效益。」

白蘭特（中）雖然來自美國，但他入鄉隨俗參與拜神切燒豬儀式。（任祉羲攝）

看來白蘭特（中）相當誠心。（任祉羲攝）

有鑑於近來香港社會形勢不穩，不少大型國際賽事如香港網球公開賽、壁球公開賽、單車節及國際足球友誼賽均先後取消及延期，對於即將於下月開打的ABL香主場賽事，會否有影響或者場地變動的考量？

副領隊蔡芳裕透露意識到主場隱憂，球隊亦會密切留意再作決定。（任祉羲攝）

對於香港目前不穩定因素，領隊游永強表示未有主場問題。（任祉羲攝）

ABL主場安排以球迷安全為先

「我們暫時未有考慮到ABL主場問題，畢竟始終尚有1個多月才開始，加上修頓近期整修中，所以我們開季頭幾場都以作客為主。」游生解釋季初ABL的安排，惟球隊會密切關注事態發展，並以球員、球迷的安全為最主要的考慮。