【NBA】中國政府施壓　上海關懷活動被取消　施華：會照樣捐物資

由支持香港示威變成言論自由之戰，NBA與中國的關係過去數日變得極為複雜。 除中央電視台及騰訊體育都不轉播上海及深圳舉行的兩場季前賽外，中國政府更施壓取消兩隊於中國的慈善活動。 雖然關愛活動被取消，但NBA總裁施華表示會照樣捐贈電腦給舉行活動的教練中心。

火箭總經理莫利（Daryl Morey）一句「Fight for Freedom，Stand with Hong Kong」，引發中美矛盾。聯盟總裁施華（Adam Silver）日前於日本開記者會，表明為事件引發出的後果及反應感到抱歉，但支持莫利的言論自由，不會為其個人意見向中方道歉。

施華捍衛言論自由的普世核心價值。（Getty Images）

湖人的關愛活動被取消。（Getty Images）

爭議仍未平息，中央電視台更出聲明批評施華捍衛莫利的言論：「我們注意到NBA總裁施華聲稱支持莫利的言論自由，我們對此表達強烈不滿，而任何挑戰國家主權和社會安寧的言論，並不列入言論自由的範圍。」

中國政府亦繼續出手打壓，籃網周三本來造訪上海一所教育中心，已因政府出手而取消。雖然如此，施華表示仍會向該中心捐贈電腦。

中國政府取消籃網的慈善活動。（Getty Images）

NBA：取消湖人活動非己方決定

另一球隊湖人亦受到影響，原本出席一個與殘奧有關的慈善活動臨時取消，NBA方面只表示非聯盟的決定。上海市體育總會亦宣布，「鑒於NBA聯盟所屬火箭隊總經理莫雷（莫利的中國譯名）日前發表的不當言論和NBA總裁蕭華（施華的中國譯名）的不當表態」本來於周三舉行的「球迷之夜」活動亦要取消。

有報道指出，周三（9日）抵達上海的施華已跟中國籃協主席姚明見面，有傳姚明仍然為事件感到憤怒。