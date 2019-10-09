【01球評】從總裁口風轉變　看NBA在中國市場的博奕

火箭總經理莫利（Daryl Morey）一個支持香港的Twitter帖文，在中國引爆巨型公關災難。 NBA和一眾球星急急向中國球迷澄清甚至道歉的態度，令不少人不禁產生疑問：「NBA不能沒有中國嗎？」

商業社會，一切以利益主導。先撇開立場問題和道德批判，純粹以數字來說話。

NBA是世界上其中一個最成功的職業運動聯盟，經營模式主要依靠四大支柱：電視轉播、門票、贊助和一切有關NBA的商品收入。在四大收入來源之中，電視轉播收入獨佔鰲頭。

根據彭博社報道，在2017/18年度NBA與ESPN和TNT簽訂的美國本土全國轉播合約，加起來約為240億美元。

NBA致力開發中國市場。（資料圖片／Getty Images）

NBA球星勒邦占士已抵達上海，預備在當地出戰季前熱身賽。（Getty Images）

NBA最大開支是球員薪酬，聯盟合共30支球隊，以每隊上限15名註冊球員計算，即總數450人。

以2018/19年度NBA球員的平均年薪639萬美元計算，總數不足29億美元。換言之，未計聯盟與個別當地電視台動輒上億美元的合約，單是兩大轉播合約收入，足以養活聯盟所有球員超過8年。

電視轉播費用是NBA最大收入來源。（Getty Images）

其餘三項收益，商品主要靠出售球衣帶動，估計每年平均收入約9.3億美元。自2017年開始，NBA球衣上首次加入贊助商廣告，收入各隊有所不同，介乎每年500至2000萬美元不等，合共為聯盟帶來額外1.5億美元年收入。

各支球隊均有大大小小不同贊助商，而聯盟本身，2015年6月終結與Adidas的合作，與另一運動巨頭Nike簽入一紙價值高達10億美元的8年合約，每年升幅足足是舊約的245%。

較令人意外的是，門票收入是NBA四大商業收入來源中，比重最低一項。各隊門票收入差異甚大，根據NBA 2018/2019球季統計數據，只有76人、公牛、獨行俠三隊平均每場主場賽事有超過2萬人次入場，速龍、熱火、勇士、拓荒者、騎士、紐約人、湖人七隊也貼近此數，最低的籃網不足1.5萬人次。

然而即使以2萬觀眾、平均票價100美元計算，41場主場賽事總收入，也「只是」為球隊每年進帳8200萬美元而已。

NBA借姚明這張王牌，順利打入中國市場。（Getty Images）

這套經營模式，加上聯盟不斷努力開拓新財源之下，令NBA收入近年逐年增長，至2017/18球季，單季總收入達到80億美元，創下新高。

那麼，中國呢？

NBA總裁施華坦白承認，中國市場在經濟方面的影響十分明顯。（Getty Images）

自姚明2002年以狀元身分加盟火箭隊開始，NBA近20年來落力開發中國市場，根據福布斯估計，2018年中國市場為NBA帶來超過40億美元收入，相當於聯盟每年收入的一半。

單是騰訊的5年網上轉播收入，據報已高達15億美元，是NBA美國本土以外的最大合作夥伴。此外，NBA與國營中國中央電視台（CCTV）的長期合作關係，已超過30年。彭博社引述一名NBA行政人員指出，自2008年起，中國市場每年增長均達雙位數。

NBA總裁施華（Adam Silver）對此坦白承認，「毫無疑問，經濟方面的影響十分明顯，那個帖文帶來的影響相當巨大。」

圖看NBA在中美兩國公關災難（按圖放大）

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無敵廣告Rate Card

帳面數字以外，中國也為NBA帶來龐大收視人數。NBA公布，2018年中國透過電視、數碼媒體或智能手機收看賽事的人數達到8億人次，數字接近美國人口的2.5倍。

如此可觀的收視，不單為聯盟帶來巨大收入，也是一張向各大贊助商推銷的「無敵宣傳武器」，令各種贊助合約的Rate Card叫價更高，還有深不可測的商品銷售潛力，加起來的商業利益多得難以計算。

上述數字，相信足以說明何以NBA和火箭均對中國球迷的反應高度重視，不希望得失為他們帶來巨大收入的重要市場。

火箭在中國一「出事」，當家球星夏登立即聯同隊友韋斯保克一起高呼：「我們愛中國」。（Getty Images）

金錢就是一切？

所有跟中國打交道的商業機構，均清楚明白跟中國交手的各項潛規則，亦因此貴為NBA頂級球星之一的夏登，在火箭出現公關災難之際，第一時間聯同隊友韋斯保克向中國朋友和球迷致歉之餘，還高呼：「我們愛中國」，嘗試撲熄廣大中國球迷的怒火。

如果由來自其他地方的球員做這一套，可能衝擊不會那麼大。偏偏是以民主自由大國自居的美國球星來飾演，反差感覺便格外強烈。

不少人質疑，NBA本身已經賺這麼多錢，中國市場的金錢真的是那麼重要嗎？多位美國參議員對NBA「對中國叩頭」的做法口誅筆伐，認為人權、自由等普世價值應放在利益之上。

一家商業機構，收入當然至關重要，不過當影響力至巨的政治人物牽頭，在本土「火燒後欄」產生另一場公關災難，危害到NBA在美國自家品牌聲譽，一切又要推倒重來，重新計算。

所以你看，施華第二日再回應這宗事件的時候，堅稱「聯盟不可能規定球員、職員及球隊班主可以說什麼或不可說什麼，總之我們不能這樣運作」，態度已趨向強硬，力撐莫利的言論自由，說到底，一切不過是商業計算和博奕而已。

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