【NBA】中國與NBA矛盾持續發酵　格連尊重施華處理手法

由火箭總經理莫利（Daryl Morey）在Twitter公開撐港言論，引來中國人民上下不滿，從而掀起一波中美矛盾。對於中國抵制NBA種種動作，NBA總裁施華（Adam Silver）表明「不會為莫利行使自己言論自由的權利道歉」，加上一向敢言的馬刺教練普波域治（Gregg Popovich）力讚施華發言，令兩國輿論繼續升溫，亦將視線蔓延至敢於就社會議題發言的勇士球隊。

勇士眾將以及教練卡爾（Steve Kerr）一向敢言，為社會議題發聲。球隊2017年勇奪NBA總冠軍後更拒絕到訪白宮的傳統，皆因他們不滿當時總統特朗普（Donald Trump），其王牌球星居里（Stephen Curry）更公開形容特朗普為「混蛋」。對於近來引發起籃球界的「中美矛盾」，勇士亦成為傳媒訪問回應的對象。居里在周三操練後被問到對近來中國與NBA的事件看法，他以不熟悉中國歷史作回應：「我對中國歷史及其如何影響現代社會沒足夠認識，沒法作評論。不過這話題不會因此消失，我們會再討論。」

居里早前以不了解中國歷史為由，未有回應是次中國與NBA之間的矛盾。（Getty Images）

至於居里隊友祖蒙特格連（Draymond Green）在周四晚於季前熱身賽中，擊敗木狼後接受訪問時強調不會因中美風波影響未來發聲：「我不會因此改變，未來我與隊友繼續對於公眾議題表達意見。」在這次掀起中國與NBA的矛盾風波中，NBA球星們除了火箭的夏登（James Harden）外均鮮有直接回應或表達意見，祖蒙特格連雖不諱言為社會發聲，但他隨後補充這次事件因為中國、美國的國情有別，所以難以回應，並希望充份了解今次事件再作評論。

勇士眾將與教練卡爾過往無懼為社會發聲，祖蒙特格連直言不會因為今次中國事件影響他們繼續發聲。（Getty Images）

「當我們面對國內問題，大家都會像莫利一樣發聲，因為這裏是美國，大家享有言論自由。有人會因這樣言論而有不同反應，我能理解一個中國人在面對這樣的狀況時會有『為什麼他會說出這種話』的反應，但這就是國與國之間的不同，我很確定沒有人會料想到會有這樣的發展。」祖蒙特格連就近期中國的反應解釋道。對於NBA總裁施華處理近期事情的手法及反應，祖蒙特格連表示欣賞及尊重他：「施華在今次情況下採取的行動與他往常的手法沒有不同，他完全忠於自己，做好他的本份，我非常欣賞。」

正於中國與籃網合演季前熱身賽的湖人，昨晚賽事結束後取消記者會，看來想避免任何有機會被訪問的機會。（Getty Images）