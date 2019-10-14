【NBA】普波域治讚總裁施華領導才能　諷美國總統特朗普沒原則

美國總統特朗普（Donald Trump）早前批評NBA馬刺教練普波域治（Gregg Popovich），對最近「中國禁播事件」表態時態度軟弱。 普帥周一（14日）作出還擊，讚美NBA總裁施華（Adam Silver）作為領導「有腰骨」，批評特朗普對「專制政權」態度近身乎阿諛諂媚。

特朗普上周三批評常批評他的普波域治及勇士主帥卡爾，指二人在今次NBA中國風波中不願表態：「他們（普帥及卡爾）不停在說美國的壞話，但談到中國時，就不願說任何負面評論。我覺得這令人覺得很不快。」普波域治未有選擇沉默，在周一對塘鵝的季前賽還擊。

普波域治及卡爾被特朗普批評。（Getty Images）

普波域治讚施華有領導風範。（Getty Images）

「施華堅守我們國家的原則，今時今日仍有這樣的人很重要，」普帥說：「我們生活的世界有時會令我們有『這真的在發生嗎』的想法，但當我們將施華與我們的總統作比較，看到二人（施華及特朗普）與外國的領袖交流，那差異是很明顯的，我為施華感到驕傲。」

特朗普與普波域治不時針鋒相對。（Getty Images）

狠批特朗普「無能懦弱不知恥」

「施華在艱難時刻，流露出他是個有勇氣、有原則的人，相反我們的總統與專制政權如沙特阿拉伯、朝鮮、俄羅斯、土耳其的領袖交流時，他根本是無能、懦弱且恬不知恥。」普波域治說。

普帥批特朗普奉承專制政權。（Getty Images）

NBA最近與中國關係直插谷底，因為火箭總經理莫利（Daryl Morey）在twitter貼文支持香港民主自由示威，令到中方大為緊張，中央電視台及騰訊都停播中國季前賽賽事，騰訊更宣布無限期停播火箭的比賽。施華其後發表聲明，指他與聯盟上下都對事件導致的結果感到遺憾，但「不會為莫利行使言論自由權利道歉」，令到事件一度升溫。

不過，中方其後態度軟化，《環球時報》總編輯胡錫進更表明已下令要下屬要盡量讓事件降溫。