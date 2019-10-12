【NBA】深圳站門票炒賣近4萬元　取消記者會避免球員開腔

早前由火箭總經理莫利（Daryl Morey）在Twitter撐港舉動掀起一波籃球版本的「中、美矛盾」，在這次輿論風波中，由湖人與籃網先後於上海、深圳的NBA季前賽還是如期舉行。本周四晚（10日）的上海站賽事更是幾乎座無虛席，今晚（12日）舉行的深圳站門票早早售罄，更被炒賣至近4萬人民幣，同樣幾乎坐滿深圳龍崗大運中心體育館。

在今次中國與NBA的風波之中，內地各個層面均有反應，先有中國籃協宣佈取消與火箭的交流事宜，後來電視和網上官方直播渠道央視（CCTV）和騰訊均宣布暫停轉播季前中國賽。此外，中國網民反應甚大，除了紛紛在社文平台高呼「抵制」、「罷看」外，就連娛樂圈藝人如吳謹言、范丞丞、李易峰等人亦宣佈退出NBA原定於上海站賽前的活動，令今次事情進一步「燃燒」至各個社會界別。

NBA上海賽如期上演，全場爆滿。（網上截圖）

深圳站的門票早已售罄。（網上截圖）

不過，即使在一片輿論及抵制聲音下，NBA季前賽中國賽依然如期舉行，上海站場館內更是萬人空巷，幾乎爆滿。現場球迷熱情歡呼的表現更惹來網民不滿，以「中國式抵制」字眼配上坐滿場館，以及新詞語「跪族籃孩」來形容一班聲言抵制，卻「跪低」入場觀賽的球迷。

網上廣傳的深圳站中國賽的炒賣價格。（網上截圖）

中國公安在開賽前提醒球迷不要攜帶違反國家法律規定的旗幟。（網上截圖）

場館外手持大型橫額的球迷：

至於與上海相隔一天舉行的深圳站，同樣未有因網上抵制聲音而令到入場人數減少，門票反而早早售罄，一票難求。「黃牛」市場因門票售罄而相當活躍，更有門票被炒賣至近4萬人民幣之多。不少球迷在入場前自發在場館內派發國旗，部分被公安收走，更有一名球迷持有巨大橫額在場館外被公安收走。雖然國旗被收走，不過這班球迷用他們的方法抵制NBA，不乏在臉部或球衣NBA標誌貼上國旗，表示他們愛國情懷。

這位球迷身穿黃色球衣加上黃色手機，加上手持及臉上國旗圖案，展現其愛國的心。（Getty Images）

深圳站球迷百態（按圖放大）：

+ 5 + 4 + 3

在一片網民呼籲罷看深圳站的NBA中國賽的聲音中，龍崗大運中心體育館還是近乎坐滿球迷，當湖人兩大當家球星勒邦占士（LeBron James）及安東尼戴維斯（Anthony Davis）在熱身的時候，場館內的球迷紛紛舉起手機拍攝錄影，相當興奮！面對深圳站現場情況，不少網民在社交平台上表示失望「和上海的一樣爆滿，籃球比國家尊嚴還重要嗎？」、「今天又要氣到睡不着覺了」、「上海到深圳，沒有甚麼不同」。

單單占士在球場內熱身時，現場球迷興奮地站起來拍攝及歡呼。（網上截圖）