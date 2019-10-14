【NBA】停播不足一周　騰訊復播NBA季前賽　火箭比賽未有直播安排

經歷不足一星期的停播風波後，騰訊體育周一（14日）早上已開始恢復播放NBA季前賽。 不過風波的「始作俑者」火箭，所出戰的賽事則仍然未在直播節目表之中。

騰訊體育官方網站上今天NBA的直播節目表顯示，已恢復部分比賽直播，分別有北京時間早上6時公牛對速龍，以及8時以色列馬卡比對木狼。周二（15日）6場季前賽則顯示會有「圖文直播」。在騰訊視頻的平台上，以色列馬卡比對木狼的點播次數為2818，而精華片段則有1.4萬的瀏覽量。

不過，由於NBA火箭隊總經理莫利（Daryl Morey）早前挺港言論在內地引發軒然大波，直播節目表上，火箭在北京時間周四主場對馬刺的比賽仍然沒有安排直播。

騰訊官網上NBA節目表顯示，今天起已恢復比賽直播。（騰訊官網截圖）

北京時間10月17日早上的直播時間表，未有安排火箭比賽直播。（騰訊官網截圖）

NBA賽事在騰訊平台上的地位舉足輕重，早前剛以5年15億美元取得NBA在內地的網路轉播權。根據統計，在2018/19賽季中，通過騰訊平台觀看NBA賽事直播和網路節目達到4.9億人次，當季總決賽第六場比賽的直播超過2100萬球迷觀看，上述數字均創下內地網絡平台的單場NBA賽事收視人數之最。

10月12日，深圳NBA賽場，座位上坐滿了中國球迷。（AP）

不過，騰訊體育8日才在官方微博宣布，即日起暫停NBA季前賽中國賽的轉播安排；同時為2019年9月7日之後才購入火箭直播通行證、但還未更改球隊選擇的用戶退款。在此之前，中央廣播電視台央視體育頻道亦發表聲明 ，決定立即暫停NBA賽事轉播安排。

如今恢復轉播NBA賽事，引起不少網友攻擊，網民在內地論壇紛紛留言，表示：「暫停了兩三天就完事了？？」、「沒個NBA還不活了？ 」。不過亦有人表示，「既然能直播了證明國家允許了，國家都允許了你還這秀愛國」、「那人家看NBA犯法了嗎？都不犯法你們一天到晚巡邏個什麼勁呢」等，表示支持復播的決定。