【NBA】美網民熱議香港球迷燒占士球衣　嘲「有人只懂向錢看」

本港有網民發起昨晚（15日）於灣仔修頓球場舉行「Stand With Morey」籃球之夜感謝莫利聲援香港，號召NBA球迷穿球衣出席。約200名球迷響應，除在球場牆上貼有莫利及諷刺勒邦占士文宣，現場更有球迷焚燒占士球衣洩憤。事件傳回美國，不少網民紛紛對香港球迷表示支持，同時諷刺占士為錢出賣良心。

周二晚修頓球場約有200人聚集，有人將特首林鄭月娥圖片貼在籃球架上，球迷輪流投籃。又將國家主席習近平、林鄭及立法會議員何君堯圖片貼在地上，按步法投籃。另外，球場邊牆上貼有莫利頭像文宣。

香港球迷在修頓球場集會，期間有人焚燒占士熱火時期球衣。（美聯社）

勒邦開腔指火箭總經理莫利言論，惹來港美球迷一同攻擊。（Getty Images）

由於當日較早時間，勒邦占士開腔批評莫利因為不了解真相才發表撐港言論，並告誡聯盟眾人要謹言慎行，惹來香港球迷不滿。現場亦貼有諷刺勒邦占士文宣，期間更有球迷帶來占士效力熱火時期的球衣即場焚燒。

本港網民周二晚於灣仔修頓球場舉行「Stand With Morey」籃球之夜，期間有球迷穿上火箭復刻球衣，表明「五大訴求，決一不可」的態度。（美聯社）

美聯社有記者拍到這一幕，事件在美國亦廣泛報道，並引述到場人士指，「香港人正在受苦當中，占士如此表述令人憤怒，球迷全因他的言論而要焚燒他的球衣」。

美國知名網上論壇reddit亦因港球迷燒占士球衣而熱議，認為占士發表言論屬不智，並認同香港球迷行動偉大。不少網民認為占士一心向錢看，有人更暗諷他為錢出賣道德，並以「毛澤邦」（Mao ZeBron）、「勒毛」（LeMao）和「習邦占士」（XiBron James）等名字來諷刺占士取態靠向中國政府。