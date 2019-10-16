【NBA】反華鷹派美議員談NBA：不能讓中國綁架這個世界

NBA火箭隊總經理莫利的爭議言論風波繼續發酵，美國聯邦參議員魯比奧10月15日表示，中國希望徹底取代美國，美國必須做出回應，不能讓中國綁架這個世界。

魯比奧以對華言論強硬著稱，曾在2016年參加共和黨總統候選人競選。（Reuters）

綜合媒體10月16日報道，魯比奧（Marco Rubio）10月15日在霍士新聞網站刊登的署名文章中發表如上表述。

魯比奧認為，莫利（Daryl Morey）支持香港抗議引發的事件再次證明，中國會利用龐大的國內市場來對美國公司進行脅迫，中央電視台所謂挑戰國家主權和社會穩定的言論不屬於言論自由範疇的說辭更是讓美國人感到吃驚。

魯比奧批評很多與中國做生意的人都為了利潤向中國政府表示忠誠，而中國則利用市場准入，大規模竊取了美國的知識產權，導致美國每年損失6,000億美元，並以此在人工智能和先進加工等產業建立未來的競爭優勢。這種競爭手段以及對言論自由的限制都表明，中國希望徹底取代美國和其他先進工業民主國家，成為世界經濟、軍事和文化強權。

魯比奧呼籲，美國必須採取行動對抗中國的經濟威脅。美國國會應該考慮利用現有法規來對抗中國的入侵，保護美國利益。美國財政部外國投資委員會也應該重新審議中國利用市場准入脅迫美國企業的案例。他並警告如果不採取行動，中國就會更加大膽地綁架這個世界，美國對此絕不能容忍。

+ 2

魯比奧被認為是一名反華鷹派，對諸多涉華問題態度強硬，包括起草封殺中國電訊巨頭華為草案，以及在台灣、香港、新疆等問題上呼籲美國強硬對待。

不過，NBA湖人隊球星勒邦占士（LeBron James）10月15日認為，莫利的爭議言論出於「不了解情況」，奉勸同行言行應考慮後果。該評論在中國網絡上得到大量的讚揚，許多網民讚揚占士的評論體現了他的獨立思想和重大問題的負責任的態度。

但是，占士的言論在美國遇到輿論反彈。人們紛紛回應說，號稱在政治和社會問題上大膽敢言的NBA「覺醒」（woke）聯盟又出了一個「假覺醒」，拜倒在中國的金錢面前。一些美國議員也對占士言論進行駁斥。