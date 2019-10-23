【NBA】奧尼爾支持言論自由撐莫利　稱美國人可為不公義發聲　

NBA開咧前，名宿奧尼爾（Shaquille O’Neal）公開支持火箭總經理莫利，他強調：「莫利是對的！」他認為美國其中一樣最珍貴的正是言論自由，他相信中國人應該明白美國人的價值觀。

火箭總經理莫利（Daryl Morey）早前於Twitter上載一張寫有「Fight For Freedom、Stand With Hong Kong」的標語圖片，表態支持本港近期的示威活動，引起極大回響。在美國時間昨日（10月22日）NBA球季開咧前，曾效湖人、熱火等多支NBA球隊名宿中鋒奧尼爾開腔，支持莫利。

奧尼爾昨日在NBA的賽前節目上支持莫利。（網上片段截圖）

在NBA的賽前節目上，47歲的奧尼爾說：「作為美國人，我們跟中國做生意。他們明白我們的價值觀，我們亦了解他們的，而我們其中一樣最珍貴的，正是言論自由。我們可以暢所欲言，說出心裏的話，並為不公義發聲。」

#NEW: Shaquille O’Neal on NBA/China scandal: “One of our best values here in America is free speech. We’re allowed to say what we want to say and to speak out on injustices and that’s just how it goes ... Daryl Morey was right.”pic.twitter.com/8KawUxsOUw — Alex Salvi (@alexsalvinews) October 23, 2019

「莫利是對的（Daryl Morey was right）。」奧尼爾續說：「無論你在世界上什麼地方見到不對的情況，你都應該有權說：『這是不對的。』這就是莫利所做的事。」奧尼爾強調美國人擁有言論自由，尤其是在社交網站之上，他說：「當我們想說話的時候，我們可以說出我們想說的話。」

NBA球隊火箭總經理莫利（Daryl Morey）早前上載「Fight For Freedom、Stand With Hong Kong」標語圖片。（網上圖片）

NBA在美國時間昨晚開鑼，會有兩場比賽，分別是揭幕戰速龍對塘鵝，以及隨後上演的快艇對湖人。在兩場比賽前，都有人向入場球迷派發「撐港」T恤。

兩場開鑼戰前派「撐港」T恤照片（按圖放大）：

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