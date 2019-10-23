【NBA】奧尼爾支持言論自由撐莫利　稱美國人可為不公義發聲　

Jumper
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NBA開咧前，名宿奧尼爾（Shaquille O’Neal）公開支持火箭總經理莫利，他強調：「莫利是對的！」他認為美國其中一樣最珍貴的正是言論自由，他相信中國人應該明白美國人的價值觀。

火箭總經理莫利（Daryl Morey）早前於Twitter上載一張寫有「Fight For Freedom、Stand With Hong Kong」的標語圖片，表態支持本港近期的示威活動，引起極大回響。在美國時間昨日（10月22日）NBA球季開咧前，曾效湖人、熱火等多支NBA球隊名宿中鋒奧尼爾開腔，支持莫利。

奧尼爾昨日在NBA的賽前節目上支持莫利。（網上片段截圖）

在NBA的賽前節目上，47歲的奧尼爾說：「作為美國人，我們跟中國做生意。他們明白我們的價值觀，我們亦了解他們的，而我們其中一樣最珍貴的，正是言論自由。我們可以暢所欲言，說出心裏的話，並為不公義發聲。」

「莫利是對的（Daryl Morey was right）。」奧尼爾續說：「無論你在世界上什麼地方見到不對的情況，你都應該有權說：『這是不對的。』這就是莫利所做的事。」奧尼爾強調美國人擁有言論自由，尤其是在社交網站之上，他說：「當我們想說話的時候，我們可以說出我們想說的話。」

NBA球隊火箭總經理莫利（Daryl Morey）早前上載「Fight For Freedom、Stand With Hong Kong」標語圖片。（網上圖片）

NBA在美國時間昨晚開鑼，會有兩場比賽，分別是揭幕戰速龍對塘鵝，以及隨後上演的快艇對湖人。在兩場比賽前，都有人向入場球迷派發「撐港」T恤。

兩場開鑼戰前派「撐港」T恤照片（按圖放大）：

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奧尼爾認為美國人擁有言論自由，中國應該明白。（Getty Images/資料圖片）

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