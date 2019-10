【NBA開鑼】湖人對快艇球迷場外派Tee　Staples Center勢一片黑海

NBA因為火箭總經理莫利一個支持香港民主運動的帖文,引發軒然大波,球隊在美國本土舉行熱身賽時,可看到部分球迷穿上寫着「支持香港」的黑色T恤。 一名自稱來自加州的NBA球迷,早前發起眾籌,計劃在明日(23日)湖人對快艇的開鑼戰,賽前在Staples Center外派發黑T恤,令人好奇這場洛杉磯打吡大戰,會否出現一片黑海的畫面?

10月4日火箭總經理莫利(Daryl Morey)轉發一幅寫上「FIGHT FOR FREEDOM STAND WITH HONG KONG」照片,以示對香港民主運動的支持,結果在中國引發軒然大波,3日後來自美國加州洛杉磯的NBA球迷Sun Lared,在眾籌網站gofundme發起「NBA揭幕戰向球迷派發支持香港黑色T恤」(Give Away Hong Kong T-Shirts, NBA Opening Night)活動,結果反應熱烈,兩日內已籌得超過預算的4.2萬美元。

他上星期交待,已為製作1.3萬黑T恤落訂,期望按照他的原定計劃,在湖人對快艇一戰比賽之前,於Staples Center外向入場球迷免費派發。

這件寫上「FIGHT FOR FREEDOM STAND WITH HONG KONG」字眼的黑Tee,明天NBA開鑼戰前在湖人對快艇的比賽場地Staples Center外派發。(網上圖片)

日前籃網對速龍的NBA熱身賽,部分球迷穿上黑衫和舉標語支持香港。(路透社)

事實上,較早前在多場美國本土舉行的NBA熱身賽,觀眾席上已不時可看到部分球迷穿上「支持香港」的黑色T恤,更有人拿着標語。可是NBA賽會明文規定,球迷不可帶有政治訊息的標語入場,部分球迷因而被保安人員逐出場館。

然而場地保安人員似乎對球迷身上的衣着未有任何意見,如果Sun Lared的計劃能順利舉行,而拿到黑衫的入場球迷均穿在身上,明天Staples Center或會出現全場黑衣人的盛況。這個湖人和快艇共用的主場館容量2.1萬人,過萬人穿上黑Tee的畫面應該相當壯觀。

香港NBA球迷聲討勒邦占士(按此進入)

+ 6 + 5 + 4

日前籃網對速龍的NBA熱身賽,有球迷扮成小熊維尼。(路透社)