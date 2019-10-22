【NBA開鑼】湖人對快艇球迷場外派Tee　Staples Center勢一片黑海

NBA因為火箭總經理莫利一個支持香港民主運動的帖文，引發軒然大波，球隊在美國本土舉行熱身賽時，可看到部分球迷穿上寫着「支持香港」的黑色T恤。 一名自稱來自加州的NBA球迷，早前發起眾籌，計劃在明日（23日）湖人對快艇的開鑼戰，賽前在Staples Center外派發黑T恤，令人好奇這場洛杉磯打吡大戰，會否出現一片黑海的畫面？

10月4日火箭總經理莫利（Daryl Morey）轉發一幅寫上「FIGHT FOR FREEDOM STAND WITH HONG KONG」照片，以示對香港民主運動的支持，結果在中國引發軒然大波，3日後來自美國加州洛杉磯的NBA球迷Sun Lared，在眾籌網站gofundme發起「NBA揭幕戰向球迷派發支持香港黑色T恤」（Give Away Hong Kong T-Shirts, NBA Opening Night）活動，結果反應熱烈，兩日內已籌得超過預算的4.2萬美元。

他上星期交待，已為製作1.3萬黑T恤落訂，期望按照他的原定計劃，在湖人對快艇一戰比賽之前，於Staples Center外向入場球迷免費派發。

這件寫上「FIGHT FOR FREEDOM STAND WITH HONG KONG」字眼的黑Tee，明天NBA開鑼戰前在湖人對快艇的比賽場地Staples Center外派發。（網上圖片）

日前籃網對速龍的NBA熱身賽，部分球迷穿上黑衫和舉標語支持香港。（路透社）

事實上，較早前在多場美國本土舉行的NBA熱身賽，觀眾席上已不時可看到部分球迷穿上「支持香港」的黑色T恤，更有人拿着標語。可是NBA賽會明文規定，球迷不可帶有政治訊息的標語入場，部分球迷因而被保安人員逐出場館。

然而場地保安人員似乎對球迷身上的衣着未有任何意見，如果Sun Lared的計劃能順利舉行，而拿到黑衫的入場球迷均穿在身上，明天Staples Center或會出現全場黑衣人的盛況。這個湖人和快艇共用的主場館容量2.1萬人，過萬人穿上黑Tee的畫面應該相當壯觀。

香港NBA球迷聲討勒邦占士（按此進入）

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日前籃網對速龍的NBA熱身賽，有球迷扮成小熊維尼。（路透社）