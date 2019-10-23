【NBA】洛城打吡場外撐港抗爭未停　尼納特領快艇挫湖人眾巨頭　

NBA新賽季於本港時間今早開鑼，洛杉磯快艇與湖人進行了同城打吡，結果快艇以10分之差擊敗湖人先勝一仗。 兩軍雖然共用史達普斯中心（Staples Center）作為主場，而今場賽事為快艇主場，不過賽事本身無論場內場外都有太多看點值得留意。

因為火箭總經理莫利的撐港言論，加上湖人球星勒邦占士的表態，令NBA在季前賽階段已成國際抗爭舞台，賽前不少報道已指有球迷會自發派發印有「支持香港」的黑衣讓史達普斯中心變成一片「黑海」以聲援香港社會運動。

不過開賽過後，史達普斯中心未見太多球迷穿黑衣在席，但包括舉香港旗幟和舉起印有支持香港字眼的T恤等零星行動，仍時有在鏡頭前出現。

史達普斯中心外，有球迷自發派支持香港T恤。（Getty Images）

▼ 開賽前史達普斯中心外示威行動不絕

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兩軍在休季時在轉會巿場上均有大動作，其中快艇由去屆冠軍隊速龍引入尼納特，養傷中的保羅佐治亦由雷霆來投。至於湖人更交易頻頻，除引入重點球星安東尼戴維斯外，更換來侯活、格連等實力份子。

由於是同城打吡，兩軍重心人物：湖人的占士和快艇的尼納特亦分別被對方球迷報以噓聲，其中比賽一開始，尼納特上罰球線已被湖人球迷以噓聲招呼；快艇球迷亦沒有放過占士。

YOOOO LMAOO THIS KID GOT EJECTED FROM THE LAKERS VS CLIPPERS GAME FOR SUPPORTING HONG KONG & TRICKING THE JUMBOTRON 💀💀💀💀😂😂 pic.twitter.com/I3g77PoKdy — uSE cODe➡ MOSES 👁 (@mosesshiferaw12) October 23, 2019

▲直播中有趣一幕，當現場Dance Cam四處搜索活躍觀眾入鏡，有小球迷舉起快艇球衣手舞足蹈，當鏡頭定住時，小孩鬼馬地反過球衣來展示出撐港字句Tee，鏡頭急速閃開。

不過尼納特首次代表快艇在常規賽亮相亦沒有怯場，全場攻入30分、6個籃板和5次助攻，另外4名正選得分雖未有雙位數，但4名後備都全部「上雙」，勞奧威廉士21分7次助攻，哈勞17分7個籃板， 查米高格連12分6個籃板，夏卡尼斯則取10分。

湖人身高上雖佔優勢，但在籃板上撿不到甜頭。AD拿下了25分、10個籃板和5次助攻，占士18分、9個籃板和8次助攻，丹尼格連表現搶鏡，三分球9投7中，貢獻28分7個籃板。最終快艇以112：102擊敗湖人取得首勝。

尼納特改投快艇後先勝一仗，首戰即轟30分挫湖人。（Getty Images）

安東尼戴維斯（3號）新加盟湖人即成為進攻主力。（Getty Images）

賽前有記者問及占士為何尼納特最終投快艇，沒有選擇湖人，占士給了一個很直率的回答，或許反映為何尼納特投快艇後先勝一仗。占士指：「老兄，你是要我怎麼回答？我他X的不知道，我不知道，我不知道，去問Kawhi！去問他，我不知道他之前為什麼在這決定上搖擺不定。」不過其後占士冷靜地表示，「我們原本已經準備好迎接尼納特的到來，當他選擇去快艇，那也很好，這樣對聯盟也好，我也尊重他」。