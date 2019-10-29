【NBA】勇士祖蒙特格連創三雙　134：123克塘鵝奪首勝

勇士開季兩連敗後，周二（29日）作客塘鵝憑史堤芬居里（Stephen Curry）及迪安祖奴羅素（D'Angelo Russell）分別攻入26及24分，以134：123贏波奪得今季首勝。 被問到會否改變策略，讓居里有更多控球時間刺激進攻，勇士教練卡爾表示「就算將他變成占士夏登（James Harden）亦不會有用」。

勇士開季接連不敵快艇、雷霆，今戰作客開季3連敗的塘鵝，祖蒙特格連（Draymond Green）打出其全面風格，攻入16分並交出10次助攻及17次籃板的三雙數據。客隊又有居里及羅素合共攻入50分，後備更有達米安李爾（Damien Lee）交出23分，全隊6人得分達雙位數字下，以11分之差力克塘鵝。

格連今戰交出三雙。（Getty Images）

居里今戰攻入26分為全隊高最高。（Getty Images）

雖然贏波取得今季首勝，但格連賽後仍直言球隊表現不夠好：「我們依然不是一支好球隊。」不過，這名大前鋒認為球隊今仗做到了之前兩場欠缺的進取：「我們要繼續保持高水平的表現，之前兩場我們都沒有做到，今仗總算是合格了。」勇士現時有7名球員的NBA資歷不足3年，格連認為他與居里等人需更落力：「作為球隊的領袖，我們每仗都要全力作賽，為他們作個榜樣，然後我們會贏更多比賽。」

卡爾指居里再多控球時間，亦對現時球隊表現沒幫助。（Getty Images）

勇士今季以老帶嫩，但K湯臣（Klay Thompson）因傷開季缺陣，進攻上受到影響。主身卡爾贏波後被問到讓居里多點控球時間，及起手射3分機會，能否改善進攻，這名帶領勇士3奪總冠軍的功勳教頭卻認為不會起太多作用。

「我不知道事情是否這麼簡單，」卡爾說：「我們盡可以將他變成占士夏登（火箭主力），讓他每次進攻都持球，但要建立一支這樣風格的球隊不容易。火箭近年起用5名射手，讓夏登有更多空間進攻，我們沒有人手這樣做，所以空間上不太許可。」卡爾又指這種打法會讓球員更易疲勞，「對居里這樣只有180磅的球員影響更大」。他續道：「所以我認為答案並非在高位進行100萬次單擋這樣簡單，我們真的沒有這樣的人手去打這種籃球，從居里角度去看亦不太合理。」

塘鵝4場不勝，教頭根特利表示球隊有問題要改善。（Getty Images）

根特利：塘鵝4連敗有問題

塘鵝連輸3場但都非一面倒，惟今戰一度落後29分之多，塘鵝的板凳球員完場前打出一段24：6的攻勢，才拉近到11分之差落敗。連輸4場，教頭根特利不再存在幻想，直言球隊有問題需要正視。他說：「前3場我們都打得不錯，而且有機會贏波，但今仗我們從沒有機會與勇士埋身肉搏。他們過去5年在進攻籃板上都十分弱，所以今仗（30分來自19次進攻籃板球）十分難看。」