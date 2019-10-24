【NBA】籃網加時1分飲恨負木狼　K.艾榮狂轟50分創歷史

從塞爾特人轉投籃網的K.艾榮（Kyrie Irving）在主場開幕戰迎戰由唐斯（Karl Anthony Towns）領軍的木狼，兩位主力均打出全面數據，K.艾榮更攻下50分、8籃板、7助攻。 在他力挽狂瀾下將對賽帶入加時階段，可惜最後未能以跳投絕殺木狼，終以126：127憾負，首場主場賽事敗北而回。縱使如此，K.艾榮還是寫下歷史，除了收穫生涯第3次單場超過50分外，更成為NBA史上第5人在開幕戰攻入50分。

在杜蘭特（Kevin Durant）仍在休養缺陣期間，首次披上籃網球衣主場出擊NBA常規賽事的K.艾榮為陣中主要攻力，不過他們在上半場面對唐斯、韋堅斯（Andrew Wiggins）及堤基（Jeff Teague）火力全開的木狼，籃網以13分稍為落後。

不過籃網於第三節籃網憑K.艾榮的牽動攻勢及較佳的三分球命中率，打出一波19：6的攻勢，以93：88反超前完第三節。

唐斯（左）今場打貢獻36分、14籃板、3助攻、3封阻、3偷截的全面數據，看來他在休季期間更加進步。（Getty Images）

休養期間的杜蘭特亦有到場支持隊友。（Getty Images）

雙方於末節開始拉鋸戰，唐斯與和K.艾榮頻頻命中三分球，以115：115將比賽帶進加時階段。韋堅斯於關鍵時刻跳得手，助木狼以127：124取得3分領先。

惟K.艾榮在完場前36秒力挽狂瀾，先是兩罰全中，再搶得籃板獲得最後一擊的機會。可惜他在突破過程中失重心跌坐地上，他即時起身出手，可惜未能命中，無緣用絕殺球為籃網打開勝門。最後在木狼6人得分上雙下，以127：126險勝籃網，常規賽先錄得1勝。

K.艾榮在下半場大發威，遠投剷籃樣樣有，助球隊以115：115平手進入加時階段。（Getty Images）

最後一擊未能絕殺，以一分飲恨，K.艾榮難掩失望之情。（Getty Images）

去季K.艾榮曾度過一段混亂時間，季前他亦直言自己當時未能好好擔當領袖的角色，新季在新球隊重新上路，他以50分的姿態證明自己能力，不過他對未能取勝耿耿於懷：「今場未能取勝，所以50分亦只是一個數字，在贏得勝利才能顯示到它的價值。」

盡力演出下未能獲勝，K.艾榮未有因此被打沉信心，他淡然道：「這只是一場比賽，82場其中一場，所以不需要太緊張，繼續保持便可。」

今場K.艾榮貢獻50分，成為史上第5位在開幕戰中攻入50分或以上的球員。（Getty Images）

雖然未能拿下勝仗的50分對K.艾榮而言是一組數字，但這個50分令K.艾榮在歷史上留下足跡，令他成為NBA史上第5人能夠在主場開幕戰中攻入50分以上的球員。

NBA史上另外4位開幕戰攻入50分球員：