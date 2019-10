【NBA】夏登砍29分助火箭主場擊敗塘鵝　賽前場外有撐香港示威

火箭周日(27日)回到主場鬥塘鵝,憑夏登(James Harden)及韋斯保克(Russell Westbrook)分別攻入29分及28分,以126:123力克塘鵝,取得新球季首場勝利。

雖然贏波,但火箭贏得一點都不輕鬆,塘鵝有狀元威廉臣(Zion Williamson)膝傷缺陣,仍有恩格林(Brandom Ingram)力挽狂瀾。雙方半場以61平手,完半場前竟爆出有趣畫面,夏登當時趕於外圍起手,出手時挨身靠上防守的祖舒赫特(Josh Hart)博犯規,惟當時已經鳴笛完半場,沮喪的「大鬍子」擲球洩憤,豈料皮球反彈正中頭部。

夏登自爆逐格睇,對手一頭問號:

火箭今仗不時因默契不足誤傳,夏登及韋斯保克雖合共攻入57分,但亦「齊上齊落」地一起吞下12次失誤。雖然今夏有前雷霆隊友韋斯保克加盟,夏登得分擔子本應大減,但二人仍有待磨合,連累手感亦受到影響。夏登今戰外投18射僅2中,幸罰球12射11中。

夏登洩憤豈料「自爆」。(網上圖片)

祖舒赫特對夏登所為一臉狐疑。(網上圖片)

塘鵝今仗雖有恩格林攻入全場最高35分,及摘下15個籃板,控衛朗素波爾(Lonzo Ball)亦攻入18分,但火箭最後一節開波連取8分,最後塘鵝以3分之差輸波,今季開咧3戰全敗。雖然仍未嘗一勝,但塘鵝開季3戰輸波分差不過10分,首戰不敵衛冕速龍122:130,次仗不敵獨行俠116:123,今仗輸3分,失去安東尼戴維斯換來數名湖人球員,整體戰力明顯有改善。

韋斯保克攻入28分。(Getty Images)

賽前撐港示威:「中國,停止欺凌」

火箭因為總經理莫利撐港言論,使得NBA成為新一輪中美矛盾的爆發點,周日一戰回到主場仍未見平息。由侯斯頓越南商居民組織發起的聲援香港社會運動集會,於火箭主場豐田中心外舉行,有約35人參與,示威人士在場外寫上黑衣,並印上「Fight For Freedom」、「China,Stop Bullying」的字款,多人更戴上面罩及安全帽。

示威人士更高舉美國旗,以示支持言論自由及批評中國政府對香港社運的態度。有兩名人士拉起橫額,上面寫道:「Hong Kong's fight is everyone's fight」,又有與會人士舉起「Fight for Freedom,Stand with Hong Kong」等標語。