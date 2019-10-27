【NBA】夏登砍29分助火箭主場擊敗塘鵝　賽前場外有撐香港示威

火箭周日（27日）回到主場鬥塘鵝，憑夏登（James Harden）及韋斯保克（Russell Westbrook）分別攻入29分及28分，以126：123力克塘鵝，取得新球季首場勝利。

雖然贏波，但火箭贏得一點都不輕鬆，塘鵝有狀元威廉臣（Zion Williamson）膝傷缺陣，仍有恩格林（Brandom Ingram）力挽狂瀾。雙方半場以61平手，完半場前竟爆出有趣畫面，夏登當時趕於外圍起手，出手時挨身靠上防守的祖舒赫特（Josh Hart）博犯規，惟當時已經鳴笛完半場，沮喪的「大鬍子」擲球洩憤，豈料皮球反彈正中頭部。

夏登自爆逐格睇，對手一頭問號：

火箭今仗不時因默契不足誤傳，夏登及韋斯保克雖合共攻入57分，但亦「齊上齊落」地一起吞下12次失誤。雖然今夏有前雷霆隊友韋斯保克加盟，夏登得分擔子本應大減，但二人仍有待磨合，連累手感亦受到影響。夏登今戰外投18射僅2中，幸罰球12射11中。

夏登洩憤豈料「自爆」。（網上圖片）

祖舒赫特對夏登所為一臉狐疑。（網上圖片）

塘鵝今仗雖有恩格林攻入全場最高35分，及摘下15個籃板，控衛朗素波爾（Lonzo Ball）亦攻入18分，但火箭最後一節開波連取8分，最後塘鵝以3分之差輸波，今季開咧3戰全敗。雖然仍未嘗一勝，但塘鵝開季3戰輸波分差不過10分，首戰不敵衛冕速龍122：130，次仗不敵獨行俠116：123，今仗輸3分，失去安東尼戴維斯換來數名湖人球員，整體戰力明顯有改善。

韋斯保克攻入28分。（Getty Images）

賽前撐港示威：「中國，停止欺凌」

火箭因為總經理莫利撐港言論，使得NBA成為新一輪中美矛盾的爆發點，周日一戰回到主場仍未見平息。由侯斯頓越南商居民組織發起的聲援香港社會運動集會，於火箭主場豐田中心外舉行，有約35人參與，示威人士在場外寫上黑衣，並印上「Fight For Freedom」、「China，Stop Bullying」的字款，多人更戴上面罩及安全帽。

示威人士更高舉美國旗，以示支持言論自由及批評中國政府對香港社運的態度。有兩名人士拉起橫額，上面寫道：「Hong Kong's fight is everyone's fight」，又有與會人士舉起「Fight for Freedom，Stand with Hong Kong」等標語。