【學界籃球】從7顆三分球看協恩　任明敏：面對弱點

學界重開，最雀躍的必定是同學們，原定今日（11月2日）的賽程繼續進行，協恩中學以53：19力挫拔萃女書院，靠的不再是昔日讓對手聞風喪膽的全場緊迫和反擊快攻，而是有「新招」。

「接下來一年要再創新一點，想讓大家看一點別的。」教練任明敏（Miss Yum）去年精英賽這樣說過。

協恩要給大家的新鮮感，說到做到。

只以全場壓迫幫助入局，隨後一反常態收起拿手的防守陣，改以半場「1-2-1-1｣ 。學界暫停的空窗期，協恩和女拔都明顯需要時間重拾比賽節奏；協恩少見在內線出現不少「蝦碌」，瘋狂補籃不果，對抗性成了協恩的弱點，加上女拔中鋒在防守上頗強悍，協恩要殺入籃下並非有利做法。

教練任明敏去年精英賽表示要給大家一點新意，今年學界初賽就做到了。（張倩儀攝）

中場休息球員們也自然而然的練習三分。（張倩儀攝）

身高由三分彌補

雖然最後協恩以53：19輕取女拔，但從這場小組賽來看，協恩和以前不一樣。平均身高不到1.7米，短小的陣容看清楚自身的弱點，面對弱點是協恩的取態。「以前手中可能有好幾個人能力強的球員，但現在團隊的意味更強，每個人本身對自己單打獨鬥的自信都不夠。」Miss Yum直言。今場協恩如關海珮、廖貝兒等多次殺埋籃皆未能中籃，除了狀態不好，更多的認清自己內線實力真的未夠。反而外圍「反常」地出色，在「不停錶」的一場學界賽事中，7球三分並不少，也是協恩的一個突破。

雖然協恩並非沒有能力射三分，但過往幾年三分並不是主要開火的位置，今年將會一反常態。（張倩儀攝）

雖然「高妹」如陳欣汶、劉芳盈等畢業讓大家持球時間變多，但相對也讓外圍更難起手，7球實在不是「負碌」。「以前比較有身型靠內線，變相射手都沒有太大的困難；因為當對手都主力守住籃下，外圍就會容易有空位。」協恩射手梁皓雪說。除了身型，以往的強項並沒有放鬆，防守依然保有強度，反而進攻上讓人耳目一新，「我想這是協恩的進步，以前的偏向打入三秒區得『easy shot』，但對手都知道我們的打法，所以進攻要變得更多元化。」

吳欣潼「卸下」隊長的重任，技術和霸氣都再升級，打得更「放」。（張倩儀攝）

自主訓練的成果 讓不敢變大膽

全場、半場緊迫互換，守協恩不能再只守後一步，因為現在協恩三分也成一大威脅；皆因除了平日的練球、體能課等，更多一個自主訓練，畢竟像教練陳嘉汶說：「練波時間練射波太浪費時間」。

上次到協恩時，Miss Yum表示今年為球員定下不同的射波計劃，每星期必須自發性完成一次，完成後於群組寫下所需時間等，今場正見證到自主訓練的成果。「不同的人腳和組合要有點不同的打法，現在她們慢慢對自己的外投有信心，希望有一件事可以讓她們容易一點發揮。」Miss Yum表示，也是當初她說的協恩將會有點不一樣，也是三分讓以往不太敢攻的球員也能大膽起手。

梁皓雪雖然曾大傷過，但經這一年後教練也看到她心態上的不一樣。（張倩儀攝）

射手當家 梁皓雪吳欣潼「頂上」

今天兩位中六都打得特別「放」：吳欣潼實力和經歷的表現，獨取17分並非難事，但經隊長一職的洗禮在領導師妹上有明顯的作用；另外一位則是梁皓雪。2018年4月因十字韌帶斷裂而被迫停一年，今年5月復出，至今幾乎看不出來曾經大傷過。今場射入7分的她多拍前一步中距離起手，三分亦有進賬，是典型射手的打法；加上受傷後Miss Yum要她改變打法，務求減少再傷的機會。「今年叫做第一年打A Grade，要更把握好每一球到自己手的球；要得到進攻球權並不容易，所以隊友相信你的時候就要入。」梁皓雪在場上的進攻火力不低，「餓波」是貼切的形容詞。

七球三分，協恩打出新風格。（張倩儀攝）

「以前她是一個比較隨便和懶的球員，現在球場內外都ready自己。」Miss yum點評道，「兩個（梁皓雪和吳欣潼）心態都強，兩個都是被罵得超『甘』；兩三年前去台灣，一度被罵到要停賽，有好幾年的精英賽其實要有份但都不讓她們打，到現在我覺得她們是擔了大旗，也是願意去擔。」靠新一批接棒，風格有變，接下來協恩的進化的確讓人期待。