【NBA】雷霆新人領銜挫塘鵝　恩格林頭部受傷退下火線　

塘鵝NBA周日（3日）常規賽作客雷霆，以104：115輸波之餘，更有恩格林（Brandon Ingram）頭部受傷，可謂賠了夫人又折兵。

基卓斯阿歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）今季被快艇交易到雷霆，其表弟阿歷山大獲加（Nickeil Alexander-Walker）今年選秀被籃網選中，但輾轉交易到塘鵝。二人早前接受訪問就已表示從小到大都是競爭對手，小時候差點打波打出手，今仗在籃壇最大舞台比拼絕不留手。

奧卡科今仗交出15分、12個籃板仍未能領軍贏波。（路透社）

波爾今戰只得10分，另有5次失誤。（路透社）

不過，阿歷山大獲加今年只是新人，而且塘鵝又多年青球員，上陣時間不算太多，今仗亦只得8分鐘時間給他表現自己，5射僅1中，另加罰球得4分，實在是有點失色。相反，司職得分後衛的「老表」基卓斯阿歷大今戰成為贏波功臣，得全隊最高23分，另有8個籃板、4次助攻，帶領另有5人得分達雙位數的雷霆，以11分力挫同樣有6人得分雙位數進賬的塘鵝。雖然兩人場內未有爆發激鬥，但能在NBA同場競技十分值得紀念，賽後互相交換球衣。

基斯保羅帶領雷霆力克塘鵝。（美聯社）

恩格林頭部被擊中

塘鵝上仗對金塊贏波，終於得到了開季首勝，但今戰不敵重建中的塘鵝之餘，更有恩格林受傷退火線。恩格林第2節頭部被擊中，向教練根特利（Alvin Gentry）示意換人，被換出後直入更衣室，未有再回到場上。被問到恩格林傷勢，根特利直言連如何受傷都不知道：「我完全沒看到事發經過，我只知道他的頭被打中。」

22歲的恩格林被換出之前，上陣13分鐘得7分、4個籃板。塘鵝失去這名前鋒後，進攻大受影響，換邊後只得44分，成為了輸波最大原因。

基切斯阿歷山大（右）今戰領軍擊敗表弟阿歷山大獲加效力的塘鵝。（路透社）

塘鵝今夏將安東尼戴維斯送到湖人，換來了恩格林、朗素波爾（Lonzo Ball）等年青球員，而且選秀會又以狀元錄取威廉臣（Zion Williamson），得到多名富有潛力球員，令人十分期待。不過，威廉臣開季前夕膝蓋受傷，大有機會要休息到12月才可復出，中鋒法華斯（Derrick Favors）開季前又因膝蓋感到痠痛而進入傷兵名單，開季4仗未嘗一勝，令人大感失望。