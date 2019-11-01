【NBA】戴歷路斯重返成名地倒戈鬥公牛　冀在活塞圓冠軍夢

一年前，戴歷路斯（Derrick Rose）代表木狼轟入50分，使他隨即淚灑當場；一年後，「玫瑰」改披活塞球衣，重返成名地芝加哥，作客迎戰公牛。該名最年輕的最有價值球員得主表示在底特律度過愉快的時光，並希望在活塞衝擊個人首隻冠軍指環。

職業生涯經歷多次重創的戴歷路斯，近兩季從退役邊緣返回賽場，上季更轟入生涯最高的50分。如今披上活塞的球衣，在開季5仗賽事中，平均交出20.4分及6.2個助攻，場均得分僅次於當年奪得MVP的球季，而他的得分亦是全隊第二高，是球隊的主力進攻點之一。

戴歷路斯在去年曾攻入生涯最高的50分，一年後他改披活塞球衣，繼續NBA生涯。（資料圖片/視覺中國）

活塞的名宿艾西亞湯馬士（Isiah Thomas）大讚戴歷路斯的運動能力，並稱底特律的球迷將十分喜愛他，健康的「玫瑰」最近交出亮眼數據，並希望領活塞相隔15年再奪總冠軍。

戴歷路斯同時希望在艾西亞湯馬士身上學習，為活塞衝擊個人首隻冠軍指環，「我在職業生涯一直與總冠軍無緣，我認為可以與活塞衝擊冠軍指環，亦希望向艾西亞湯馬士這位傳奇球員學習，嘗試以個人能力打造一支更強的活塞。」

戴歷路斯在開季首5場交出平均20.4分，僅次於當年獲MVP殊榮的球季（Getty Images）

戴歷路斯因為傷患，他的生涯經歷高低起跌，在香港時間周六（2日）將再次重返成名地公牛主場聯合中心，再度與舊東家公牛對壘。路斯對現時擁有的一切感到十分感恩，「我在早年經歷傷患及官非，如今我擁有家庭並育有3名子女，所以我在底特律效力感到十分高興及滿足，我希望繼續在每天的生活中學習。」