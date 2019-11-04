【NBA】火箭韋斯保克夏登遭壓制　熱火16分鐘轟59分制勝

熱火周一（4日）主場鬥火箭，早有準備下首節領先逾40分，防守又壓制了夏登（James Harden）及韋斯保克（Russell Westbrook）兩大球星，終最後大炒對手129：100。

鄧肯羅賓遜（Duncan Robinson）及美亞斯尼納特（Meyers Leonard）分別交出23分、21分，另有占美畢拿（Jimmy Butler）及3名球員得分達雙位數，熱火一出閘就已向火箭狂車濫炸，第一節以46：14遙遙領先，這亦是自1954至55年NBA設立進攻時間後，第3大的單節分差。今夏有畢拿加盟的熱火，16分鐘內怒轟59分，一度人領先41分。

熱火開波的閃電戰打法殺火箭一個措手不及。（Getty Images）

熱火單節創出NBA有進攻時間後史上第3大分差。（Getty Images）

火箭夏登雖交出29分，但要多得熱火將他14度送上罰球線，其拍檔韋斯保克今仗僅得10分，兩人更合共造出13次失誤，最終以21分落敗，開季6仗3勝3負，成績不似預期。

尼納特賽後明言熱火早有對付火箭的策略：「對我來說一點都不驚訝，不要扭曲我的說話，火箭是支富有才華的球隊，但我們一早就有策略及心理準備，要將他們的優點消滅，，我們要做好的，就是打得有紀律、好好執行任務。」

火箭開季表現不穩。（Getty Images）

火箭主帥：球員要有危機感

火箭今仗外投48次得14次命中目標，19次助攻亦只是熱火的一半，但教頭迪安東尼（Mike D'Antoni）認為不必太擔心，但球隊要有危機感：「我們沒到水深火熱的地步，但如果我們不認為自己有危險，那就麻煩了。我們要有一定程度的恐懼，這是新的一年，我們要開始用自己的方法重上軌道。」

韋斯保克表現大失水準。（Getty Images）

夏登就說：「熱火迅雷不及掩耳的狂攻殺了我們一個措手不及，那種活力及效率是我們比不上的，賽果亦證實了這一點。」