【NBA】勒邦占士連續3場三雙　湖人作客反勝公牛

湖人周三（6日）NBA常規賽作客公牛，勒邦占士（LeBron James）連續3場造出三雙，再加上古斯馬（Kyle Kuzma），助球隊以118：112反勝，自開季不敵快艇後已連贏6場。

勒邦占士今仗交出30分、11次助攻及10個籃板，10月後連續3場都造出三雙，其前場拍檔安東尼戴維斯（Anthony Davis）今戰亦有15分進賬。不過，湖人今戰最大贏波功臣應屬古斯馬。湖人在第4節落後13分1之多，但他們打出一段16：0的攻勢，3分48秒後反超前3分，古斯馬在第4節攻入全場15分中的11分，成為了最大功臣。

占士今戰交出三雙。（路透社）

古斯馬第4節表現神勇助球隊反勝。（Getty Images）

古斯馬因為參加籃球世界盃時左足踝受傷，休戰近3個月，今仗只是他今季第3次上陣，上兩場表現都不能算得上合格，投球命中率不到四成，外投更是8射1中。這名24歲球員今戰上半場表現依然不濟，換邊前6射1中外更有3次失誤，下半場出來總算尋回比賽感覺。「那才是我們認識的古斯馬。」占士賽後對這名3年生前鋒的表示予以肯定。

占士大讚古斯馬。（美聯社）

古斯馬指開始找到準星後，信心自己逐步回升：「我每次投中了，就會增加信心。今仗就是這樣的一回事。」占士亦肯定古斯馬的表現會慢慢有改善：「他有點心急，打得太快了，所以有數次失誤。我認為他不能在這幾場波就要有以往的表現，但我肯定『那個他』會慢慢回來。古斯馬是我隊重要的一分子，他今仗已證明這一點了。」

湖人連贏6場。（路透社）

湖人絕地反擊靠後備

事實上，湖人這一段16：0的大反擊，占士及安東尼都在後備席上。「AD個犯纏身，占士又已經筋疲力盡，」湖人教練禾高（Frank Vogel）說：「兩人都需要休息一下，這就是其他人挺身而出的時候，他們亦做到了。」

另一邊廂，公牛今戰有拿芬（Zach LaVine）攻入26分，賽後大嘆贏波只差一步：「這一場真的輸得很傷，我們一直到第4節都在痛宰他們。我們展示我們有能力與他們這樣的球隊力戰到底。我們知道我們有才華，我們有多場都領先10分以上，但我們總是輸波收場，這實令人沮喪。」