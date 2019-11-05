【NBA】76人艾比迪停賽　太陽卜克獨取40分贈首敗

76人開季5連勝，但周二（5日）作客太陽一戰，在艾比迪（Joel Embiid）缺陣下，被對手的戴雲卜克（Devin Booker）轟下40分，終以109：114輸波，今季再沒有「無敵之師」。

76人的艾比迪因在對木狼一戰與對手中鋒唐斯（Karl-Anthony Towns）起衝突，聯盟停賽2場。雖然今戰作客太陽有賀福特（Al Horford）攻入全隊最高32分，加上杜比亞斯夏里士（Tobias Harris）及哥馬斯（Furkan Korkmaz）分別交出24及20分，但太陽後場組合卜克及盧比奧（Ricky Rubio）合共攻入61分，主隊終以5分之差贈76人今季首敗。

卜克攻入40分助太陽贏波。（美聯社）

盧比奧今仗造出雙雙數據。（美聯社）

卜克下半場火力強勁，主場球迷都大叫「MVP」，今場攻入40分，被叫作「MVP」可謂丈實至名歸。由於太陽進入重建，這名23歲後衛過去4季得到的都是輸多贏少。雖然第5年仍很早，但對於卜克來說，得到球迷叫「MVP」助威感覺十分好。「我由第一天就感球迷無條件的愛，」卜克賽後說：「在主場感覺特別好，球迷得到他們想要的了，一支每仗都努力作賽的球隊。」

施蒙斯今戰只得6分。（GettyImages）

太陽進入重建後一蹶不振，但現時連贏3場，戰績5勝2負為2013年後最佳開季7場成績。卜克更成為了NBA史上第8最年輕球員攻入6000分，獲教練蒙迪威廉斯（Monty Williams）大讚：「他是個全面的籃球員，他爭勝心很強，而且不會怯場，關鍵時刻總有突出表現。」

艾比迪與唐斯講手被罰停賽兩場。（GettyImages）

76人吞下首敗，杜比亞斯夏里士輸得心服口服：「他們絕對值得一讚，今場表現十分出色，每每把握住機會。」賀福特就認為自己已盡了力，艾比迪不在陣，令自己有更多空間作賽：「艾比迪不在陣中，我需要挺身而出撐住球隊，打得更進取，時常找機會得分，今仗給了我不少空間，我只是全力搶分而已。」