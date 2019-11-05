【NBA】恩格林轟生涯新高　與K艾榮大鬥法　惟10分不敵籃網

籃網星級控衛K艾榮（Kyrie Irving）領軍主場迎戰塘鵝，即使對方的恩格林（Brandon Ingram）交出職業生涯最高的40分，但未能助球隊作客取勝，結果以125：135不敵籃網。塘鵝的控球後衛朗素波爾在今仗僅戰21分鐘，在第三節離奇傷出。

杜蘭特預計在今季大部分時間養傷，K艾榮成為球隊的支柱，今仗在主場對塘鵝。客軍的恩格林在今仗「大爆發」，全場24射17中，交出職業生涯新高的40分，成為塘鵝史上第2年輕的球員單場攻入40分或以上。表現神勇的恩格林，配合其餘5名隊友交出雙位數得分，使球隊在最後一節前追成僅6分落後。

恩格林今仗轟入職業生涯最高的40分。（美聯社）

K艾榮當然不甘示弱，今場交出今季最高的39分及9個助攻，力抗塘鵝，結果以135：125力克對手，取得今季第3勝。艾榮在6場常規賽中，場均交出30.5分﹑7.5個籃板及6.5個助攻。

K艾榮交出今季新高的39分，今季場均轟入30.5分。（美聯社）

塘鵝暫時7場中僅取得1場勝仗，隊中控衛朗素波爾在今仗交出15分，但該名前湖人球員在第3節因為「拗柴」而退下火線。他在第三節引球過半場時，對手球員未有嘗試施壓，但他在兩步內竟然連環扭傷右腳，而波爾及後因此退下火線。

塘鵝教練根特利（Alvin Gentry）表示波爾傷勢無大礙，並讚揚他今仗表現出色，「波爾因為抽筋才會出現『拗柴』，我認為他的右腳問題不大，波爾在今仗發揮不俗，他在組織攻勢方面發揮重要的角色，而他在投籃手感上同樣不錯。」

朗素波爾今仗僅上陣21分鐘，及後「連環拗柴」退下火線。（美聯社）

朗素波爾連環拗柴片段：