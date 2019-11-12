【籃鞋癡】星球大戰籃球場上演？　adidas推出「光劍」戰靴

提到《星球大戰》，「光劍」大概是第一樣會想起的元素。 隨着電影《星球大戰9》下月上映，品牌adidas宣布與Lucasfilm打造聯名系列產品，並以《星戰》仲最為人熟悉的「光劍」元素作主題，在NBA球星夏登（James Harden）、尼內特（Damian Lillard）、戴歷路斯（Derrick Rose）及米曹（Donovan Mitchell）的等專屬球鞋上添加絕地武士（Jedi）的感覺。

心水清的《星戰》迷大概也會知道，凱伯水晶（kyber crystal）是光劍的核心元素，而水晶的特性將反映於光劍的顏色和攻擊屬性上，可想而知不同顏色的光劍代表着不同性格。adidas是次與Lucasfilm合作的「Star Wars 2019」，於Harden Vol.4、Dame 5、D Rose 10、 D.O.N. Issue #1、Crazy 1和Pro Next 2019的專屬球鞋上採用分別以5種光劍顏色設計，並採用UV螢光材質中底，滲透着凱伯水晶所鑄造光劍的質感。

「Star Wars 2019」系列「星戰」味濃厚，就連鞋盒亦搭有銀河感覺。（楊宇翹攝）

Harden Vol.4－紫色

紫色的「Harden Vol.4」是代表着《星戰》中絕地委員會的溫杜大師（Mace Windu），其紫色元素亦意味着紫刃光劍。

Harden Vol.4是代表着Mace Windu的紫刃光劍。（楊宇翹攝）

Dame 5－ 綠色

綠色的「Dame 5」則借鑑了絕地大師（Luke Skywalker）的綠刃光劍。

綠色的「Dame 5」則借鑑了絕地大師（Luke Skywalker）的綠刃光劍。（楊宇翹攝）

D ROSE 10、D.O.N. Issue－藍色

系列中有兩對為藍色，就是D Rose 10及D.O.N. Issue #1，代表着正義的藍色光劍。

D Rose 10代表着正義的藍色光劍。（楊宇翹攝）

Pro Next 2019－白、紅色

Pro Next 2019以拼接方式連合了紅、白兩邊，這意味此鞋代表着黑武士的邪惡，亦代表「流血」水晶淨化後的光明。