【NBA】聯盟指快艇輪換尼納特未違規　全國直播不敵公鹿

尼納特再次於全國直播比賽No show！快艇周二（7日）主場大戰公鹿，全美直播這場本周矚目一戰，但尼納特於全國直播失蹤。 聯盟指快艇輪休尼納特做法並無問題，快艇終以129：124不敵公鹿。

尼納特於上月30日鬥爵士的全美直播賽事沒有上陣，該仗快艇以96：110不敵爵士，今仗由《ESPN》直播的「總冠軍前哨戰」，尼納特再次缺陣。聯盟發言人賽前宣布：「尼納特在聯盟輪休政策的定義中不算是健康的球員，現時已列入快艇傷兵名單，處理膝蓋的傷勢。」

尼納特再次於全國直播「甩底」。（Getty Images）

球迷未能見到尼納特大戰艾迪杜高普。（路透社）

聯盟發言人又指快艇未有違規：「聯盟得到運動醫學總監的意見，認為快艇醫療團隊對尼納特未夠健康打Back-to-back比賽的決定沒問題。」快艇昨仗主對馬刺，尼納特上陣34分鐘攻入38分，助球隊贏波。快艇今年目標直指總冠軍，所以首要目標為確保尼納特的健康，Back-to-back比賽將會繼續採用輪換制度，還會有其他上陣限制。

快艇主場不敵公鹿。（路透社）

回說比賽，快艇雖然沒有尼納特，但仍有哈勞及勞奧威廉士均攻入34分，雙方一直大戰到最後，公鹿才以5分之差險勝主隊。公鹿王牌艾迪杜高普今戰交出38分，另有16個籃板、9次助攻，幫助公鹿贏波，賽後指自己狀態大好，「已很難再做得更好了」。

艾迪杜高普今戰差點造出三雙。（美聯社）

PG13有望下周復出

快艇落敗後，戰績稍降至5勝3負，因肩傷接受手術一直養傷的保羅佐治，近日亦已全面復操，外國傳媒指這名明星級Swingman，有望於下周復出。外號「PG13」的保羅佐治說：「我的肩膀很久沒有這麼好的感覺了。我上季投球手感不錯，所以今季更加興奮。」快艇教頭李華士亦指PG13幹勁十足，十分渴望落場，進度已屬十分接受可以出場的狀態。