【NBA】熱火後衛「食軟糖」引癲癇　美媒：內含大麻素

美國傳媒報道，熱火後衛韋達斯（Dion Waiters）日前隨隊由鳳凰城飛到洛杉磯，在機上疑似食了含有大麻素四氫大麻酚（Tetrahydrocannabinol）的食物，引起癲癇等症狀，雖然未有大礙，但他在熱火的前途再次亮起紅燈。

熱火近期飛到西岸進行3場作客之旅，擊敗太陽後，美國時間周四晚隨隊上飛機前往洛杉磯準備鬥湖人，韋達斯於機上食用含有四氫大麻酚（簡稱THC）的食物，出現癲癇症狀，幸好未有大礙，落機後即時送到洛杉磯市內的醫院接受治理。

韋達斯機上食糖惹禍。（Getty Images）

韋達斯今季仍未有上陣機會。（Getty Images）

韋達斯最後缺席熱火對湖人，但比賽後獲准出院與球隊一起返回邁阿密。邁阿密一間電台爆料，指韋達斯在飛機上進食軟糖，但內含THC，最後因過量而引發反應。THC為聯盟訂出列表中的禁藥之一，若違規可被罰停賽5場及罰款25000美元。

韋達斯今季失去了正選位置，就連上場時候都沒有，主要理由或跟其場外生活有關。韋達斯季前賽已因個人理由，缺席數次缺席季前操練。上個月開季前，這名27歲後衛於網上公開表示對上陣時間減少感到不滿，被熱火以「行為有損球隊形象」為由停賽，開季至今9場只得兩次於大軍名單之中，但都未有換上球衣或於後備席出現。

未知聯盟會否處分韋達斯。（Getty Images）

熱火「錢」途亮紅燈

正當大家都在猜測韋達斯會否在季中被交易之際，今次事件令到其前途再度出現更多問題。有傳媒指所謂「軟糖」實為大麻，指韋達斯有可能與隊友於機上吸食大麻製品。雖然熱火拒絕就事件作出回應，但若聯盟追究，韋達斯面臨停賽及罰款。

就算沒被聯盟處分，韋達斯亦不能再做「隱形人」。他與熱火2017簽下的4年5200萬美元合約中訂明，韋達斯需要至少在常規賽為熱火上陣至少70場，才可以得到約120萬美元的獎金。現他只要再缺席4場比賽，這120萬美元將化為烏有。雖然如此，這名職業生涯彭均13.2分的後衛，仍可得到相當豐厚的薪金。據了解，韋達斯未來兩季年薪總值2400萬美元。