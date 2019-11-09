【NBA】當錫「三雙」獨行俠落敗　尼拉特、羅素各轟50+亦輸波

籃球並非一人運動，就算讓你創生涯紀錄得分，就算你得分高到60分，或者造出「三雙」，球隊都不一定贏波。 在昨晚的NBA常規賽，儘管尼拉特、迪安捷奴羅素及當錫各打出MVP表現，但他們分別所屬球隊拓荒者、勇士及獨行俠都吃下敗仗。

在美國時間昨晚（11月8日）的多場NBA常規賽，獨行俠主場對紐約人，20歲後衛當錫（Luka Doncic）表現八面玲瓏，射入NBA生涯新高38分，並搶到14次籃板，交出10次助攻，造出今季第4次「三雙」。不過，最終獨行俠以102：106不敵紐約人。

當錫入38分兼造出「三雙」，但獨行俠落敗。（Getty Images）

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紐約人在首節最後3分鐘打出一段11：3的攻勢，助球隊由25平手一口氣拉開至36：28結束首節。獨行俠在當錫及普辛基斯（Kristaps Porzingis）帶領下積極反撲，尤其在第4節，雙方3次打成平手。

最關鍵的是完場前25.7秒，當時獨行俠落後102：105，紐約人的泰吉遜（Taj Gibson）兩罰全炒，當錫搶籃板後，完場前18.8秒三分起手射失，葬送了再追平的良機，最終獨行俠輸102：106。當錫賽後為這次起手感到後悔，他說：「我做了錯誤的決定，這不是我想見到的投籃，是我令全隊再次失望。我應該作出更好的選擇。」當錫雖然造出「三雙」，但有8次失誤。

尼拉特在主場對籃網的比賽中，轟入職業生涯新高的60分。（路透社）

講到昨晚有好表現的球員，怎可不提拓荒者控衛尼拉特（Damian Lillard），在主場對籃網的比賽中，他轟入職業生涯新高的60分！在第4節末段，拓荒者落後105：115時，尼拉特以一人之力打出一段7：0的攻勢，為球隊拉近至3分之差。不過，K艾榮（Kyrie Irving）入兩分，加上夏里士（Joe Harris）兩罰全中，為籃網再拉開。儘管尼拉特射入壓哨三分，但拓荒者最終以115：119落敗。

尼拉特33次起手射入19球，其中三分起手16射7中，另外15球罰球全中。他不但打破自己在2017年入59分的紀錄，創個人新高，還創下拓荒者史上的個人單場最高得分紀錄。尼拉特成為第6名單場入60分的現役NBA球員，與夏登、勒邦占士等並列。

迪安捷奴羅素轟下職業生涯新高的52分。（美聯社）

尼拉特昨晚還與勇士的迪安捷奴羅素（D'Angelo Russell）合力創下一個不太光彩的紀錄，昨晚是NBA史上第二次有兩名球員在一個比賽日中攻入50分以上同時兩人都輸波；上次是1978年4月9日，George Gervin入63分而David Thompson入73分，他們都輸波了。

另外，上次有兩名球員同日入50分以上，則是2005年12月23日，艾佛遜（Allen Iverson）入53分而卡達（Vince Carter）入51分。

昨晚勇士作客木狼，迪安捷奴羅素大勇，轟下職業生涯新高的52分。勇士及木狼打完4節打成110平手，戰至加時，離完場前43.5秒，迪安捷奴羅素射入三分，追近119：120，但韋堅斯（Andrew Wiggins）即回敬三分，加上哥雲頓（Robert Covington）的兩個罰球，最終木狼贏125：119。