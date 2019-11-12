【NBA】馬刺高掛柏加球衣　「聖安東尼奧永遠是我的家」

柏加效力馬刺18年，助這支德州球隊4奪NBA總冠軍。 這名外號「法國跑車」的控衛周二（12日）獲得球隊最高殊榮，其9號球衣高掛於主場AT&T中心，球迷高呼「多謝柏加（Merci Tony）」向柏加致敬。

早在開賽前數小時，已有逾百名球迷在場外一個寫有「Merci Tony」的橫額旁拍照留念。柏加的籃球生涯有18年都是於馬刺度過，與真路比利（Manu Ginobili）、鄧肯（Tim Duncan）及名帥普波域治（Gregg Popovich）4奪總冠軍，更是2007年總決賽MVP。就算柏加2018至19年球季離巢轉投黃鋒，依然深受馬刺球迷愛戴。

馬刺雖然以109：113不敵灰熊，未能為這名法國巨星送上最佳「賀禮」，但無損一眾球迷及球星對榮休儀式的期待。雖然輸波，但現場氣氛依然澎湃。

柏加與真路比利及鄧肯的球衣高掛馬刺主場內。（美聯社）

真路比利出席柏加球衣榮休儀式。（美聯社）

兩位拍檔鄧肯、真路比利的球衣已經高掛在AT&T中心，柏加終於跟上兩人，成為第10名球衣獲榮休的馬刺球員，「三巨頭」在榮休儀式再次聚首一堂。有約300名法國人入場「觀禮」，普波域治致辭說：「NBA、NFL（美式足球）、MLB（美國職棒），所有美國的運動聯賽，如果有人在場上的生涯成績超卓，與此同時又是個好隊友、對社區有出色貢獻、球隊取得成功，這些元素加在上一起，球衣榮休就會自然而來。這不是經常發生的事，但當發生時，這人一定是特別的，那就是柏加了。」

鄧肯指其控衛之選一定是柏加。（美聯社）

普波域治向柏加道歉

普帥談及柏加成長，更半開玩笑地向「法國跑車」為自己教波時不停地責罵他道歉。鄧肯就讚柏加夠忍耐力：「他是被普波域治教訓得最狠的球員，但一直都接受這些批評，成長得很快，成為了我想在職業生涯一起打球的控球後衛。」真路比利就多謝柏加由合作起就對他絕對信任，15年來二人合作無間，感激較年輕的柏加，在自己初到NBA時的幫忙。

柏加感激球迷支持，又指聖安東尼奧永遠都會是他的家。（美聯社）

柏加致辭時多謝球迷，又形容與馬刺球迷共度的時光「瘋狂」。37歲的柏加說：「回家的感覺真好！聖安尼奧會永遠都是我的家，對我來說，告訴你們這件事很重要。多謝你們，馬刺球迷！」球迷以「Merci Tony」作回應。

柏加2001年於選秀會第28名被馬刺選中，為球隊上陣17季，6度成為全明星隊球員，奪得4次總冠軍，並在2007年的總決賽獲選為MVP。「法國跑車」於馬刺年代有6829次助攻，為隊史累積助攻榜榜首。柏加NBA生涯場均15.5分、5.6次助攻及2.7個籃板球，頂峰的時候被譽為NBA最快且技術最佳的後衛之一。