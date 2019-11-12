【NBA】泰譚瘋狂「炒粉」僅一中　塞爾特人仍挫獨行俠8連勝

塞爾特人強勢，無人可阻，就算面對有當錫的獨行俠，主場仍以116：110勝出，錄得8連捷。塞爾特人雖有泰譚瘋狂「炒粉」，但靠甘巴獲加及謝蘭布朗各入29及25分，順利贏波。

在當地時間昨晚（11月11日）的NBA常規賽，塞爾特人主場迎獨行俠，塞軍自開季首戰輸波後，之後全勝，狀態之勇銳，冠絕聯盟，而獨行俠有當錫（Luka Doncic）領軍，此子今季已錄得4次「三雙」。

當錫面對羅拔威廉斯及史馬特的防守。（路透社）

塞爾特人較快入局，一開波已經打出一段8：0的攻勢，其後獨行俠力追，完首節以21：25落後。首節有幕令人留下深刻印象，當時當錫突入，鏟入中路上籃射入。一方面，在他身後的羅拔威廉斯（Robert Williams III）犯規，當錫博到「And 1」，另一方面，當錫起跳時提起右腿，不慎以一記撩陰腿踢中史馬特（Marcus Smart）的下體。當錫也感到抱歉，射入後連忙安慰經歷「男人最痛」的史馬特。當錫今場射入全場最高的34分。

當錫「撩陰腿」片段：

當錫全場精華片段：

第二節，塞爾特人逐步拋離，曾拉開到兩位數優勢，但獨行俠很頑強，打出一段14：4的攻勢，兩隊半場戰成54平手。第三節的劇本也是相似，史馬特、甘巴獲加（Kemba Walker）及謝蘭布朗（Jaylen Brown）先後轟入三分，塞爾特人打出一段15：3的攻勢，但獨行俠靠當錫頻頻得分，完第三節又追近至79：84。

當錫轟入全場最高的34分，仍未能帶領獨行俠勝出。（路透社）

在最後一節，小添夏達威（Tim Hardaway Jr.）及鮑維（Dwight Powell）接連得分，為獨行俠打出一段7：0的攻勢，首次領先88：86。不過，獨行俠之後「跌watt」，只靠罰球得分，反而塞軍的甘巴獲加手風極順，射入3個三分球，再次領先並拉開優勢。最終，塞爾特人以116：106擊敗獨行俠，延續8連勝。

甘巴獲加今場表現突出，攻入29分，14次三分起手入8球。（路透社）

謝蘭布朗就造出「雙雙」，射入25分並搶到11次籃板。（路透社）

甘巴獲加今場表現突出，攻入29分，14次三分起手入8球，至於謝蘭布朗就造出「雙雙」，射入25分並搶到11次籃板。泰譚（Jayson Tatum）今場的數據亦值得留意，他上陣35分鐘，18次起手，瘋狂「炒粉」，竟只入一球，加上罰球4射3中，全場僅得5分。

據《ESPN》的數據，泰譚創出自1954年以來塞爾維人第二差的投籃命中，也是65年來贏波球隊中第二差投射命中的球員。

Jayson Tatum finished Monday 1-18, the 2nd-worst shooting performance by a Celtics player over the last 65 seasons (min. 15 FGA).



It is also tied for the 2nd-worst shooting percentage by any player in a win over the last 65 seasons (min. 15 FGA).



(h/t @EliasSports) pic.twitter.com/elde5zK8jS — ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) November 12, 2019

泰譚18次起手僅一中，加上罰球，今場只得5分。（美聯社）

全場精華片段：