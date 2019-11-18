【NBA】塞爾特人不敵帝王　史瑪特絕殺失手葬送連勝

塞爾特人今季開季表現出色，周一（18日）作客帝王前已10連勝。 塞軍與帝王今戰鬥到最後，後衛史馬特（Marcus Smart）最後一擊在籃框漏出來，連勝紀錄以99：100輸波告終。

帝王今仗有畢地希特（Buddy Hield）射入今季新高35分，另有賀美斯（Richaun Holmes）在最後13.3秒射入兩個關鍵罰球，讓主隊領先得以1分之差險勝「綠衣軍」，終結這支東岸傳統球隊的10連勝。

不過，塞軍本來有機會反敗為勝，但史馬特最後一擊殺入內線邊走邊射，皮球落在籃框左邊再中籃板，彈到前框停一停，所有人都在等皮球漏入網或漏出籃框，最後塞爾特人上下都失望了，史馬特放籃力道大了那麼一點點。

史馬特累球隊落後又射失最後一擊。（美聯社）

皮球停在籃框上的一刻，全場都平息靜氣等待結果。（網上圖片）

「皮球似是永遠留在籃框上，我以為入了，大家都以為入了，它偏偏彈出來。今場就是那些沒什麼運氣的比賽罷了。」史馬特賽後說。

塞爾特人自開季不敵費城76人後，就一直贏波到今戰，另一隊揭幕戰輸波再豪取10連勝的就只有1979至80年球季的公鹿。

史馬特輸波後十分沮喪。（美聯社）

帝王日前亦與湖人鬥得難分難解，但最後未能笑到最後，今戰除了希特及賀美斯外，還有班尼斯貢獻13分及保丹洛域交上12分、10次助攻，成功取得今季第5勝。

帝王贏波，除了是眾將功勞之外，亦要多謝史馬特。史馬特在最後13秒與賀美斯爭波被罰犯規，讓賀美斯走上罰球線。雖然塞軍主帥史堤芬斯（Brad Stevens）作出挑戰，要求球證重看比賽片段，但最終維持原判，賀美斯兩罰全中助球隊取得領先。

希特攻入今季新高35分。（美聯社）

希特今戰外圍on fire射入7球3分，但教頭禾頓更欣賞他的防守。禾頓（Luke Walton）說：「畢地今仗實在是太出色了，我們都知道他的得分能力可以讓他打今仗的表現。不過，我認為他更落力於為球隊爭勝，他的防守展示他是個全能球員。」