【NBA】獨行俠「孖寶」領軍發力挫馬刺　當錫轟「三雙」兼新高

由當錫（Luka Doncic）與普辛基斯（Kristaps Porzingis）組成的獨行俠「孖寶」，今季為球隊帶來不俗表現，而二年生當錫更是愈戰愈勇，在今仗主場交出職業生涯新高的42分，並交出今季第6次「大三元」，領球隊以117：110擊敗馬刺。

去季最佳新秀得主﹑年僅20歲的當錫，獨行俠已認定他是未來的必然主力，在今季配合普辛基斯，彷似當年的奴域斯基夥拍拿殊的翻版。達拉斯在開季表現不俗，在今仗前取得7勝5負的成績，力爭相隔3季後再戰季後賽。

普辛基斯今仗亦交出18分及10個籃板。（路透社）

獨行俠今仗在主場迎戰5連敗的馬刺，主隊在大部份時間領先，但馬刺在第4節最後關頭，一度力追至2分差距，當錫在重要關頭挺身而出，數次「插花」後踏後三分得手，擴大至5分距離，奠定勝局。該球三分使當錫突破40分，貢獻職業生涯最高的42分，加上錄得11個籃板及12個助攻，今季交出第6次「大三元」，而他亦僅次勒邦占士，成為史上第2年輕取得40分加「三雙」。

當錫在今季表現全能，場均得分28.5分列第6﹑場均10.7個籃板暫列第10而他更錄得場均9.1個助攻，在聯盟中僅次勒邦占士列次席。

當錫在重要關頭挺身而出，攻入奠勝的三分球。（美聯社）

當錫重要關頭攻入三分球奠勝片段

Luka Doncic is unreal



42 points

11 rebounds

11 assists pic.twitter.com/twIbtqpSPC — Isaac Harris (@IsaacLHarris) November 19, 2019

除了當錫的「三雙」外，普辛基斯在今仗交出「雙雙」，錄得18分及10個籃板，而芬尼史密夫（Dorian Finney-Smith）亦錄得生涯最高的22分。馬刺的迪洛桑（DeMar DeRozan）雖然攻入今季新高的36分，仍然未能阻止球隊6連敗的走勢。