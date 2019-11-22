【籃球娛樂】打機宅男娶排球女神　希活的人生勝利公式

NBA球星的愛情故事總如電視劇般，有些像史堤芬居里（Stephen Curry）一見鍾情便長相廝守；有些如高比拜仁（Kobe Bryant）屢次背叛終做「好好先生」；有些如塞爾特人球星哥頓希活（Gordon Hayward），一位愛電玩的宅男追求排球女神得手，組成一對稱羨的「俊男美女」的神仙眷侶。

希活於學生時期是籃球及網球健將，不過最終他決意籃球路，隨後透過選秀進入NBA，開始其職業生涯。從爵士到塞爾特人，希活慢慢打出自己的節奏。在籃球員以外身份，他是聯盟中數一數二的電玩發燒友，看他從前大學時期的連衣着打扮及髮型，都有如日本電影《電車男》的主角；生活除了籃球便是電競遊戲。

希活（左）於高中時期贏得印第安納洲冠軍。（Gordon Hayward instagram）

縱使希活加入NBA，他還是享受電玩時刻，尤其喜愛英雄聯盟（LOL）、部落衝突（Clash Royale），更曾參加星海爭霸及Halo的職業比賽，足見他對電玩的熱愛及專業。不過，這樣的一個宅男卻是人生勝利組成員，他娶得排球女神Robyn作嬌妻，二人相戀時愛得火熱，僅僅談戀愛半年即閃電訂婚，開始共同組織未來。

希活（左）從小便是電玩愛好者，直到他開始打籃球時亦未有放棄電玩。（Gordon Hayward instagram）

希活與電玩結緣（按圖放大）：

+ 5 + 4 + 3

希活與Robyn拍拖初期的打扮比較保守，愛穿大件T恤或格仔恤衫，後來因Robyn就讀美容關係，其後由她為希活修剪頭髮。（Gordon Hayward instagram）

希活夫妻均是運動健將，妻子Robyn就讀高中時已經是排球校隊重點球員之一，於2012年為學校贏得印第安納州冠軍，更為州內排行前5名的星級球員。2013年認識了當時剛失戀的希活，二人一拍即合，同年7月開始談戀愛更於12月閃電訂婚，2014年4月正式結婚，開始二人世界。與Robyn相戀後，希活亦開始改變他的形象，不再穿著格仔恤衫、蓄着瀏海，改而梳起頭髮，露出帥氣的臉龐，滲出一陣成熟風格。

希活與Robyn談戀愛初期合期，二人均非常青澀，相戀不足半年便決定訂婚。（Robyn Hayward instagram）

雖然二人相戀半年已認定對方，訂下終身，不過Robyn的決定沒錯，希活確是一位好好先生，婚前婚後均是零醜聞。倆口子的互動亦非常有趣，Robyn曾表示於她看來希活像是一個「宅男」，她不能理解希活為何會玩那種奇怪遊戲，不時「抱怨」。希活有一次曾經與Youtuber合作玩《APEX》時詢問Robyn：「我可以再打一局嗎？」Robyn斷然說不，希活亦乖乖退出遊戲，非常尊重妻子。雖然希活常被投訴愛打電玩，不過他同樣重視家庭，一邊打機同時不忘照顧女兒，頗新穎又有效率的「湊女」方法。

希活獨特的「湊女」方式，便是與女兒分享他打電玩時的快樂。（Gordon Hayward instagram）

希活尊重妻子意見告別戰友：

儘管Robyn抱怨丈夫愛打機的習慣，不過她相當保護丈夫。希活於2017/18年賽季季初因恐怖斷腳報銷一季，去年10月重新復出時，Robyn在社交網站明言：「有誰敢對我的丈夫犯規，我一定會找上你。」愛夫心切的表現，實在非常可愛。希活夫婦的關係，可謂宅男也能娶得女神，二人間只要有愛，即使大家喜好不一樣也能包容互相尊重。

希活夫妻「放閃」日常（按圖放大）：