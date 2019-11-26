【NBA】速龍力挫76人　艾比迪未得1分　「沒想過會食蛋」

76人得分主力艾比迪（Joel Embiid）今季表現出色，但於周二（26日）作客速龍一戰手感無靈，上陣32分鐘11射全失未得1分，客隊終以96：101輸波。

速龍今仗有施亞琴（Pascal Siakam）及雲菲特（Fred VanVleet）分別攻入25及24分，防守上令到艾比迪在他的NBA生涯未能取得任何分數，主隊最終以5分之差擊敗76人。「我不可以有這種表現。」艾比迪賽後說。

艾比迪職業生涯首次未有分落袋。（路透社）

艾比迪在速龍嚴防下表現大失水準。（路透社）

「我從沒想像過會跟大家討論，自己在一場NBA比賽中得零分，但現實就是這樣。有時會隨意起手都中，但有時就相反，有時on fire，但亦會手感冰冷得很。」艾比迪無奈地說。今仗是雙方在東岸季後賽次圈激戰7場後再對壘，速龍順利奪得總冠軍，奪標功臣尼納特（Kawhi Leonard）今季轉投快艇。艾比迪去季季後賽出局時淚流滿面，今戰似乎仍未能抹去這段傷心的記憶，表現患得患失。

速龍力挫76人保住主場不敗身。（路透社）

雖然陣中大將表現奇差，但艾比迪的隊友就似乎不太擔心。今戰交出10分、14次助攻及9個籃板的賓施蒙斯（Ben Simmons）說：「沒有人是超人，今仗發生在艾比迪身上，但他應該會沒事。」

速龍中鋒馬克加素（Marc Gasol）今戰雖只得3分，但箝制艾比迪應記一功。艾比迪亦大讚速龍防守到位：「他們防守可謂無處不在，內線球員身高手長，確保了會塞爆內線。」

施蒙斯今仗交出14次助攻，但亦有7次失誤。（路透社）

拒認連場作戰影響狀態

今場是艾比迪6日內第4場比賽，但這名喀麥隆籍球星否認狀態被連場比賽拖垮：「我不似是過勞了，我肯定不是。」76人已有7年未試過在速龍主場贏過一場常規賽，施蒙斯看完數據表直言：「回想比賽過程，我們都知道今仗本來是有機贏波的，但速龍亦打出水準而已。」速龍繼續在主場剋死76人外，他們今季主場連勝記錄已經改寫到7場。