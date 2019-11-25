【NBA】當錫轟41分MVP前哨戰勝夏登　領獨行俠挫火箭取5連勝

挾四連勝之勢的達拉斯獨行俠，作客造訪侯斯頓火箭，當錫再度交出「MVP」的表現，轟入41分擊敗火箭。該名獨行俠新領軍人物，在賽後更風騷地開前輩奴域斯基的玩笑。

獨行俠在主場連勝4場後，在早前連續兩仗攻入超過140分，攻力有目共睹，而近況大勇的二年生當錫（Luka Doncic），連續3場取得30分以上，今仗挑戰另一名「MVP」大熱夏登效力的火箭。

當錫今仗頻頻殺入籃底得分。（美聯社）

夏登雖然今仗貢獻「準三雙」，惜未能為火箭在主場贏波。（美聯社）

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夏登今仗交出32分﹑9個籃板及11個助攻的「準三雙」數據，加上韋斯保克及其餘3名正選隊友交出雙位數得分，亦未能阻止球隊在主場落敗。當錫在今仗除了外次在三分線得手外，亦經常闖入籃底鏟籃得分，全場攻入41分，今季第2次交出40分以上，而隊友普辛基斯在今場亦貢獻「雙雙」的23分及13個籃板，加上小添夏達威（Tim Hardaway Jr.）攻入今季最高的31分，協助球隊以137：123擊敗火箭，取得5連勝。

當錫今季第2次單場攻入超過40分。（美聯社）

普辛基斯今場交出23分及13個籃板，今季第6次錄得「雙雙」。（美聯社）

當錫開季至今的出色表現，使不少球迷認為他有能力角逐最有價值球員殊榮，他至今錄得場均30.6分﹑10.1個籃板及9.8個助攻的全能表現，即使獨行俠今仗作客，在場亦有球迷向當錫高呼「MVP！」。當錫賽後表示在開季前，球隊訂立殺入季後賽的目標，眼見球隊開季戰績理想，而該名20歲的新星表示現時言之尚早，「對我們而言，協助球隊相隔3年打入季後賽是今季首要目標，即使現時戰績喜出望外，但球季並非只打一個月，是一段相當長的旅程，所以我要繼續努力。」

當錫是隊中的「開心果」，不論場內場外亦喜愛與隊友開玩笑，他在今仗賽後有記者談及球隊今季在防守上有更好的表現，當錫逗趣地幽前隊友一默，使在場的記者亦哄堂大笑，「球隊上季因為奴域斯基在陣中，所以防守更吃力！不，只是開玩笑，球隊在今季在防守上更有信心，更加積極為隊友補位。」

當錫去年與奴域斯基做隊友，竟然今季「大師兄」退休後，慘成當錫的開玩笑對象。（資料圖片／Getty Images）