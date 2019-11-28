【NBA】K艾榮倒戈塞爾特人掛免戰牌　長文回應塞迷冷嘲熱諷

K艾榮（Kyrie Irving）周四（28日）隨籃網作客波士頓，為他轉會後首次重返波士頓，全場被球迷冷嘲熱諷，賽後以長文反擊，「籃球不過是一項遊戲」，「它永遠比不上生命般重要」。

塞爾特人球迷今戰一進入球員介紹即時發難，大聲噓艾榮之外，還有不少橫額、標語嘲諷這名明星級控衛。更有球迷Cosplay 《Where's Wally》主角威利（Wally），大叫：「Where's Kyrie？」每次籃網中鋒謝列阿倫（Jarrett Allen）走到罰球線，球迷都會呼喊「Kyrie sucks！」

「Where's Kyrie？」（美聯社）

艾榮今戰未有上陣。（Getty Images）

不過，塞軍挑釁對象艾榮卻不在TD花園球場內。他因為右肩傷過去7場都未有出場，今次亦未有隨隊飛到波士頓。艾榮在賽後於社交網上寫下自己的感受：「今場發生的事，展示出運動與娛樂永遠都會是愚昧得刺眼。NBA是個龐大的表演，在現實世界意義不大，因為世間有更迫切的事值得去關注。」

塞爾特人球迷舉橫額嘲諷艾榮。（Getty Images）

艾榮更反問塞爾特人球迷：「這Game of Sports帶來的娛樂比起某人的精神狀況、生命更重要嗎？還是在現賽生活有事發生了，但我們還是要為NBA及她的球迷盡全力表演？」2018年秋天，艾榮告訴塞爾特人球迷自己希望與球隊續約，惟他未有兌現承諾，反而選擇跟籃網簽約，與杜蘭特（Kevin Durant）及迪安帝佐敦（DeAndre Jordan）組成「三巨頭」。

艾榮其後表示自己確想續約，但當祖父去世時，他未有太關心籃壇中事，回到場上又發現「綠衣兵團」的更衣室產了變化，最後才選擇離隊。他說：「實際上那時作為領袖，我有責任凝聚眾人，但我失敗了。」

塞爾特人擊敗籃網。（路透社）

「籃球比不上生命那麼重要」

艾榮的長文最後呼籲一眾球迷：「不要沉迷在你面前進行的球賽，籃球永遠比不上生命那麼重要。」事實上，艾榮隊友阿倫賽後指自己預期更差：「比我想像中好了，我們每次觸球都會被噓，如果Kyrie在的話，應該差現在10倍吧。」

塞爾特人於主場終以121：110擊敗籃網，代替艾榮的甘巴獲加（Kemba Walker）攻入今季最高39分，助球隊戰績改寫到13勝4負。