【NBA】艾迪杜高普轟50分創今季新高　領公鹿挫爵士取8連勝

挾7連勝之勢主場迎戰爵士的公鹿，在「字母哥」艾迪杜高普的帶領下勢不可擋，以4分之差力克對手，延續連勝走勢。艾迪杜高普交出今季新高的50分，並全場毫無犯錯零失誤，追平「籃球之神」米高佐敦所擁有的紀錄。

「字母哥」艾迪杜高普（Giannis Antetokounmpo）率領公鹿再度衝擊總決賽，開季至今僅取3場敗仗，在東岸高踞榜首，今仗主場迎戰猶他爵士，客軍全隊6人交出雙位數得分，其中米曹（Donavan Mitchell）及保丹奴域（Bojan Bogdanovic）分別攻入20分及24分。公鹿在主場以122：118力克爵士，取得8連勝的佳績，繼續站穩東岸「一哥」。

今仗前場均轟入近30分的「字母哥」，在今仗強攻敵軍籃底，加上射入3個三分球，轟入今季新高的50分，亦是他在職業生涯第2次突破50大關。艾迪杜高普在今仗拿下14個籃板，其中6個是進攻籃板，開季至今17場賽事亦交出「雙雙」的數據，成為42年來最長的「雙雙」紀錄。「字母哥」今仗全場零失誤，繼米高佐敦及安東尼後，NBA史上第4名球員，在單場錄得50分及10個助攻以上兼零失誤。

爵士的米曹交出20分，加上其他5名球員交出雙位數得分，仍然未能阻止公鹿連勝。（美聯社）

上季常規賽最有價值球員得主艾迪杜高普，對自己今仗的表現甚為滿意，「在職業生涯第2次取得50分，加上全場沒有失誤，實不相瞞我認為自己的發揮相當不錯，而面對對手火熱的三分外投，球隊仍然可以獲勝，這是一場特別的勝仗。」