【NBA】尼納特28分助快艇挫獨行俠　普辛基斯：「打得像季後賽」

快艇孖寶保羅佐治（Paul George）及尼納特（Kawhi Leonard），周三（27日）作客獨行俠，大戰對手的歐洲雙星當錫（Luka Doncic）和普辛基斯（Kristaps Porzingis），打出身價波，助這支洛杉磯勁旅以114：99大炒獨行俠。

尼納特今戰攻入全場最高28分，保羅佐治則交出26分，再加上第6人勞奧威廉士（Lou Williams）攻入21分，以15分之差大炒獨行俠，助快艇取得5連勝。快艇今戰用數名球員輪流防守當錫，後者今戰手感不順14射4中，外投8射全炒，靠罰球取得22分，另有8個籃板、6次助攻及7次失誤，其獨行俠隊史紀錄連續4場最少30分、10次助攻走勢戛然而止。

尼納特攻入27分助快艇贏波。（路透社）

保羅佐治首節怒砍18分。（路透社）

當錫拍檔普辛基斯今仗交出15分、10個籃板，賽後說：「快艇的見面是贏得總冠軍，他們今戰似是打季後賽一樣。」普辛基斯今戰開波首個攻勢就轟入一球28呎三分波，完半場前又在中圈附近射入3分，但事實上他今戰13射4中，外圍8投3中，手感同樣一般。「他們今戰打得極有侵略性，展示了這樣的比賽如何打，這亦是我們一定要學的，我們一定要打出同水平的激烈程度。」普辛基斯說。

當錫今戰手風不順。（路透社）

快艇的比華利（Patrick Beverley）下半場很快就受個犯問題困擾，令到威廉士得到更多時間，交出21分成為贏波功臣之一。不過，保羅佐治認為限制當錫及普辛基斯兩大戰將，才是贏波最大原因：「己隊就是這樣的一支球隊，我們為防守而自豪。進攻上我們有不少球員能得分，但我們想要每場對任何對手都能做到這種表現。」

普辛基斯（右）指快艇今仗表現像是打季後賽一樣。（路透社）

獨行俠教練卡勞（Rick Carlisle）輸得心服口服：「他們很強大，技術高超，在前場就已經開始壓迫了。今次是個教訓，我們一定要從中學習，下次再做好一點。」