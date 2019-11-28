【ABL】香港東方開季即吞敗仗　李琪：問題在於進攻

一場比賽除了勝負，亦是一個讓球隊審視及改善的機會。香港東方周三晚（28日）於灣仔修頓主場出戰今季首場東南亞職業籃球聯賽（ABL），「大換血」後的球隊雖上半場能與澳門黑熊打成平手，不過下半場攻守兩端失準，尤其球員進攻屢次單打突破，失誤後容易被黑熊擋下導致反攻失分。最後香港東方以79：93告負，隊長李琪直言球隊問題出於進攻導致敗仗而回。

在艾利諾離隊後，香港東方招攬曾贏得加拿大國家籃球聯賽（NBL）最有價值球員的基爾（Trey Kell）加盟，作為球隊的進攻重心。他亦於首場ABL賽事中交足功課，單是上半場已貢獻25分，助球隊力追失地，以46：46與對手打平。惟基爾因體能不繼，下半場暫被收起。雖李琪找回三分球手感，加上陳兆榮妙傳助攻穩住局勢，不過面對黑熊的「三分發炮」，東方防守未能奏效力阻，最終以79：93負於黑熊。

基爾（中）在他首場ABL賽事交足貨，貢獻31分及10個籃板的「雙雙」數據。（任祉羲攝）

對於新球季首仗未能於主場敲響勝鼓，李琪認為球隊未能打出部署：「我們原先將防守收入內線，盡量逼對手到外線。惟對手不斷在三分線得手，但我覺得防守不是最大問題，最嚴重還是在於進攻。」不難看出東方在下半場進攻多為單打突破，惟對手洋將Brandan在禁區防守甚具威脅，屢次成功封阻下並快速反擊得手。李琪再道：「我們一亂，已經沒有執行部署，很多單打進攻不果後，依然繼續1打1再被對手反攻。我認為這是不應該，假如繼續這樣下去是沒辦法在ABL這水平賽事能夠取勝。」

東方（中）在下半場階段，不乏個人單打的時候惜把握力受對手防守干擾，反為對手送上反攻機會。（任祉羲攝）

荷利菲特（左）與在禁區與黑熊球員爭持激烈。（任祉羲攝）

在新教練團隊加上4位外援加盟後，球隊磨合默契明顯需時。李琪坦承各崗位都需調整：「我們不是沒有射手，不過總是未到最後一刻不會傳出，其實可以早一步交予我們處理。不過每當有新教練，球員適應都一定需時，這場敗仗不是壞事，讓大家知道在ABL不會是輕易取勝。」雖首仗錄得敗績，不過基爾交出31分、10籃板的「雙雙」展現他的實力，李琪亦坦言他是接替艾利諾最佳進攻點：「他表現不俗，球隊的進攻在他身上，但也需要他帶領大家的節奏。不過上半場未有留力，導致他下半場體力不繼，體能分配要調整。」東方暫時錄得1負戰績，將於本周六（30日）在台灣作客富邦勇士。

李琪（右）認為球隊還需要時間磨合調整。（任祉羲攝）

香港東方vs澳門黑熊激烈戰況（按圖放大）：