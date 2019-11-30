【邱益忠】選對人才好辦事　當錫、羅比奧帶起球隊　具MVP潛力

今季大家最留意的外援，是不斷拿下大三元的新一代男神當錫（Luka Doncic），還是在鳳凰城浴火重生的型男羅比奧（Ricky Rubio）？

新一代男神當錫（右）今季不斷拿下大三元。（資料圖片／路透社）

筆者估計，沒有太多球迷會留意到效力帝王、31歲、6尺10寸的塞爾維亞前鋒比真卡（Nemanja Bjelica），此子傳球視野一流，擅於傳靚波給走空的隊友輕鬆入波，三分火力延續歐洲球員的優質手感，防守功架十足，亦可突然入鍥後來一個大力入樽，是每支球隊需要的全能球員。今季比真卡三分波場均起手4.1次中22球，命中率高達50.9%，場均10.9分比上季有所進步，儘管離成為明星球員有一大段距離，但逐漸成為帝王隊中流砥柱。為何筆者會提到這位全能大前鋒，源於早前對戰湖人的賽事中，他成為了全球焦點。

全能大前鋒比真卡（右）早前對湖人一役，被占士爆籃成為焦點。（資料圖片／路透社）

比賽去到第二節尾段，35歲的「大帝」勒邦占士（LeBron James）在外圍突破成功後，全力衝入內線，而比真卡很「勇猛」地「企定定」，聽了「損友」希特（Buddy Hield）的建議，嘗試製造進攻犯規，結果被大帝占完全無視地In Your Face爆籃，慘成海報的配角。

大帝占入樽成功後也怒視比真卡，或許他不滿後者突然鍥入防守，怕造成自己受傷；或許他嫌棄比真卡不夠Guts。筆者不是要經常懷念打法硬淨的80至90年代，但若果對手這樣橫衝直撞衝擊家園，即使手無寸鐵，也應該好好還擊。

▼比真卡被占士In Your Face爆籃（按圖放大）

筆者經常提醒一起征戰地下聯賽的隊友，假若對手已經處於上籃狀態，寧讓他輕鬆入波都不要因無謂的身體接觸造成「2+1」，一口氣失三分真的好傷，而最重要的是，不要造成對手重傷。如果要Foul，就在他上籃前Foul，但又不要陷入U Foul 危機，在變化莫測的比賽中，判斷力是相當重要的。

我對比真卡今次這個決定是頗失望，作為一年碰面至少三次的對手，他毋須「畀面」大帝占，亦在不用造成對手受傷下，奮力跳高阻截，老實說即使他在空中強行把大帝占攔下來，以大帝占超越凡人的身體質素，也不會容易受傷，用一個U Foul告訴敵人自己不是好欺負，實在超值。

20歲的的當錫（右）搭配24歲的普辛基斯（左），只要搭配一些合適的藍領，三到四年後球隊可成為有力稱霸者。（資料圖片／路透社）

比真卡沒有得到大帝占的賞識，但來自斯洛文尼亞球的當錫，卻獲得大帝占一句讚賞「You're a fxxxxxx bad motherfxxxx」。對小馬老闆古賓（Mark Cuban）來說，儘管2011年終嘗冠軍滋味，但2006年因評估失敗而不與老臣子（Steve Nash）續約，放走未來一個名人堂成員。今次小馬選來當錫，再從紐約人掘來7尺3寸普辛基斯（Kristaps Porziņģis），即使他因傷避戰一季，也立即給他5年頂薪合同，第一年2728萬美元，第五年去到3601萬美元，相當有誠意。而20歲的的當錫搭配24歲的普辛基斯，最佳參考例子當然是拿殊及奴域斯基（Dirk Nowitzki），只要搭配一些合適的藍領，三到四年後球隊可成為有力稱霸者。

羅比奧（右二）早前獲得世界盃MVP。（資料圖片／Getty Images）

提到拿殊，當年他不獲古班提出高薪合同後，便以6年6600萬美金回歸母會太陽，連續兩年贏得MVP殊榮，更成為隊友的海狗丸，戰力激升。本來太陽有機會以狀元籤簽下當錫，但他們最後還是認為高度才是最重要，最後選來7尺中鋒艾頓（Deandre Ayton），和當錫擦身而過。幸好太陽季前也能作出補救計劃，季前以3年5100萬美元簽下西班牙金童羅比奧，以現時人人以2000萬美元年薪為「最低工資」時，能夠以此價碼簽下羅比奧，實在超值。這位世界盃MVP打法一向毫不自私，傳球的精準性就如出色的醫生用手術刀割開敵人的防守，讓隊友輕鬆兩（三）分落袋，如果能復刻拿殊的成功路， 絕不意外。

以今季走勢來看，羅比奧及當錫雖然已有MVP氣勢，但要成為像大帝占或尼納特（Kawhi Leonard）隻手遮天的能力，還需要兩三年靜候天時及地利來臨。

作者邱益忠介紹︰2010年開始在台灣《美國職籃》撰寫NBA專欄，及後又接受本港幾間媒體邀請，寫下籃球講下愛情，自封「愛情.運動專欄作家」搏君一笑。2016年加入亞洲運動及體適能專業學院（AASFP），一心為大眾推廣體適能行業資訊。

【註：文章不代表香港01立場；譯名由作者提供】