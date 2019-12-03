【NBA】公鹿炒紐約人奪12連勝　「字母哥」22分鐘入29分

只是22分鐘，公鹿王牌艾迪杜高普（Giannis Antetokounmpo）就得到29分、15個籃板，球隊在主場以132：88大勝紐約人，取得12連勝。

紐約人半場已經落後27分之多，為他們今季最大落差，但公鹿未有留手，米杜頓（Khris Middleton）大力入樽後喜上眉梢，佐治希爾（George Hill）看重播時都感驚訝。公鹿換邊後依然不留情，最後以44分之差狂炒紐約人，將今季戰績改寫到18勝3負，贈紐約人今季最大敗仗。

艾迪杜高普今戰攻入29分。（路透社）

公鹿今戰未有留手，全力炮轟紐約人。（路透社）

「我們要做好自己的工作，由教練、球隊領袖起做好，」艾迪杜高普賽後說：「我們落場並非為了連勝而戰，我們只是不停思考『如何做好自己的工作？今場如何贏波？』這才是最重要的。」去季奪得常規賽MVP的他又說下場對活塞，要好好思考如何擊敗對手，打出水準才更重要。

紐約人吞下今季最大敗仗。（美聯社）

「字母哥」續道：「我們過去12場都有良好的表現，大家都樂在其中，但這已經是過去式了。我們要繼續求進、繼續一起改善，因為到季尾我們仍要繼續打這種級數的籃球。我們要繼續向前。」公鹿今季首21場戰績18勝3負，追平1970至71年、1971至72年球季的紀錄。1971年的公鹿，在名宿「天勾」渣巴（Kareem Abdul-Jabbar）帶領下，最後奪得了總冠軍。

公鹿現時已12連勝。（美聯社）

渣巴樂見公鹿重返標行列

「名人堂」成員渣巴見到公鹿現時的強勢亦感到十分高興：「很高興見到公鹿打得那麼好，又有力爭霸。球迷對這樣有統治力1的球隊渴望已久，現時眼前的正是一支勁旅，我希望他們今季可以一鼓作氣笑到最後。」