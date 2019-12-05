【CBA】孫楊生日現身觀戰　林書豪「被叫」送鞋成焦點

林書豪大戰易建聯的對決於上周日展開，縱使「易帝」帶領的廣東宏遠以93：78擊敗北京首鋼，惟當日的焦點卻是現身觀看的中國游泳手孫楊。 據指落敗後的林書豪垂頭喪氣地走回更衣室之際，卻被工作人員攔截，並要求他折返及贈送球鞋給當天生日的孫楊作禮物。

林書豪當日垂頭喪氣地走回更衣室卻被工作人員攔截，並要求他折返贈送球鞋給當天生日的孫楊作禮物。（孫楊微博）

CBA球迷期待已久的「林書豪易建聯大戰」上周日終於上演，戲碼更吸來孫楊及演員張一山、陳柏霖到場觀戰。最終廣東宏遠以93：78擊敗北京首鋼，取下賽季8連勝。

林書豪效力的北京首鋼以78：93不敵易建聯帶領的廣東宏遠。（視覺中國）

當日完場後卻上演一段有趣插曲。未能帶領球隊取勝的林書豪完場後表現失落，並與隊友陸續步入更衣室。據指正當林書豪離場之際，一名工作人員卻跑到他身邊，並要求他折返然後把球鞋送給當天28歲生日的孫楊。最終林書豪亦「乖乖」走回場邊把鞋贈送，影片可見二人未有太多對話，過程短短7秒。

其後孫楊於微博上發文感謝林書豪及當日安排。（孫楊微博）

為內地體壇明星的孫楊在CBA賽場上如粉絲一樣，不斷用手機留影。（視覺中國）

其後孫楊於微博上發文感謝林書豪及當日安排，指「這個生日，驚喜而難忘」，可見這名中國泳壇爭議性人物未受「禁藥風波」影響。