吉喆肺癌病逝　高以翔兩年前曾飾演過他　球迷：願天堂也有籃球

高以翔上月27日在內地拍攝綜藝節目《追我吧》途中猝逝，35歲生命告終。惟也許一切於命運操控，離世僅8天，他2017年在電影《我是馬布里》中飾演的CBA球星吉喆，今晨（5日）亦因肺癌病逝，終年33歲。

高以翔上周出殯，外界亦作最後哀悼。誰料到今日據內地媒體報導，高以翔2017年在《我是馬布里》中飾演的CBA北京首鋼球星吉喆，亦於今晨因肺癌病逝，終年33歲；二人的離世只隔8天。

CBA球星吉喆，今晨（5日）亦因肺癌病逝，終年33歲。（視覺中國）

上月離世的高以翔2017年在《我是馬布里》中飾演的CBA北京首鋼球星吉喆。（視覺中國）

北京首鋼名宿焦健微博發文指，「所有中醫和西醫專家都盡了全力」，「天妒英才！希望天堂裡還有籃球的陪伴！」焦健最後亦希望球迷可於下輪北京首鋼的主場賽中，穿上屬於吉喆的51號球衣以作送別。

吉喆前隊友焦健希望球迷可於下輪北京首鋼的主場賽中，穿上屬於51號球衣以作送別。（視覺中國）

吉喆（1986-2019）生平（按圖進入）

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吉喆是前北京首鋼總冠軍球員，3次獲得CBA聯賽總冠軍。與高以翔巧合地先後離世，不少球迷及粉絲亦表示唏噓，並指「世界上，就是存在那麼多的巧合跟意外，兩位一路走好」、「願天堂也有籃球」。